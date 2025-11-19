Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

İşverenlere Aylık 32.500 TL Teşvik

İşverenler için de KİPAP, büyük bir maliyet avantajı sunuyor. Proje kapsamında çalıştırılan her kadın işçi için işverenlere aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.