Kadraj Galeri Kadraj İkon Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

İŞKUR kartları yeniden dağıtıyor. İşsizlikle mücadelede nitelikli işgücünü artırmayı hedefleyen Kurum kadınlara ve gençlere yönelik teşvik paketlerini en üst seviyeye çıkardı. KİPAP kapsamında çalışan annelere sağlanan aylık 10.000 TL'ye varan çocuk bakım desteğiyle kariyer ve annelik birleştirilirken, öğrencilere İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ile ödenen günlük 828 TL cep harçlığı, gençlerin mesleki deneyim kazanma yolunu ekonomik olarak kolaylaştırıyor. Yeni dönem, istihdamda 'pozitif ayrımcılık' ilkesini ön plana çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 09:15
Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

Yeni dönemde çalışan kadınlar ve kariyerine yeni başlayacak öğrenciler finansal olarak güvence altına alınıyor. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile çalışan annelere çocuk bakımı için aylık 10.000 TL'ye kadar destek sağlanarak kadınların iş hayatından kopması engelleniyor. Aynı zamanda İşbaşı Eğitim Programları'na katılan gençlere yönelik günlük ödeme tutarının 828 TL'ye yükseltilmesi, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş tecrübesi kazanmalarının önünü açıyor. Bu çifte destek paketi, istihdamda dönüşümün fitilini ateşlemiş durumda."

Beden işçisi, güvenlik, çaycı iş ilanları: İŞKURdan 76.973 işçi alımı e-şubede
Beden işçisi, güvenlik, çaycı iş ilanları: İŞKUR'dan 76.973 işçi alımı e-şubede
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...
11 kurum memur alıyor: 60 KPSS puanı şart: İşkur, Ticaret Bakanlığı, Ösym...
KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!
KPSS şartı yok! Başvurular başladı: En az ilkokul mezunu bekçi alımı yapılacak!

Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

Çalışan Anneler İçin Dev Destek: Aylık 10.000 TL

KİPAP'ın en çarpıcı özelliği, çalışan annelere sağlanan doğrudan nakit destektir. Proje kapsamında istihdam edilen kadın işçilere, 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olmaları halinde 6 aya kadar aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği verilmektedir.

Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

Bu destek kadınların çalışma hayatına devam etmelerindeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakım maliyetlerini hafifletmeyi amaçlar.

Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

İşverenlere Aylık 32.500 TL Teşvik

İşverenler için de KİPAP, büyük bir maliyet avantajı sunuyor. Proje kapsamında çalıştırılan her kadın işçi için işverenlere aylık 32.500 TL'ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor.

Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme

Bu destek işverenlerin işe alacakları kadın katılımcının mesleki bilgi ve becerisini iş yerinde gözlemlemesini eğitim vermesini ve nihayetinde destek süresi kadar (en fazla 3 ay) istihdam etmeyi taahhüt etmesini içeriyor.