Başvurana her gün ödenecek: Kadınlara aylık 10.000 TL, öğrenciye günlük 828 TL ödeme
İŞKUR kartları yeniden dağıtıyor. İşsizlikle mücadelede nitelikli işgücünü artırmayı hedefleyen Kurum kadınlara ve gençlere yönelik teşvik paketlerini en üst seviyeye çıkardı. KİPAP kapsamında çalışan annelere sağlanan aylık 10.000 TL'ye varan çocuk bakım desteğiyle kariyer ve annelik birleştirilirken, öğrencilere İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ile ödenen günlük 828 TL cep harçlığı, gençlerin mesleki deneyim kazanma yolunu ekonomik olarak kolaylaştırıyor. Yeni dönem, istihdamda 'pozitif ayrımcılık' ilkesini ön plana çıkarıyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 09:15