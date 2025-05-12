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Başvuran anında alıyor: Maaşı 14.469 TL'yi aşan emekliye ödeme var

Mayıs ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyanlar için bankalar adeta yarışa girdi. 25.000 TL'ye varan promosyonlar faizsiz kredi ve özel ayrıcalıklar bir arada sunuluyor. İşte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:24
Başvuran anında alıyor; Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var

Emekliler için bankalar arasında promosyon rekabeti her geçen gün büyüyor. 2025 itibarıyla birçok banka, emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'yi aşan nakit avantajlar ve faizsiz kredi imkanları sunmaya başladı. Bu kampanyalar sadece yüksek promosyonlarla sınırlı kalmıyor; EFT/FAST ücretsiz işlemler, özel faizsiz nakit avanslar ve ek ödüller de dikkat çekiyor.

Başvuran anında alıyor: Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var

📋 BANKA BANKA PROMOSYON LİSTESİ (MAYIS 2025)

Aşağıda öne çıkan bankaların emekli promosyon tekliflerini kıyaslayabileceğiniz güncel bir liste yer alıyor:

Banka Toplam Promosyon Öne Çıkan Avantaj
Yapı Kredi 25.000 TL'ye kadar Ek koşulsuz ödeme, tüm emeklilere açık
ING 25.000 TL'ye kadar Koşulsuz ana promosyon + ek promosyon fırsatı
Başvuran anında alıyor: Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var
Albaraka Türk 20.000 TL'ye kadar 15.600 TL promosyon + 4.400 TL ödül
TEB 21.000 TL'ye kadar Ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme

Başvuran anında alıyor: Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var
İş Bankası 21.000 TL'ye kadar Ekstra ayrıcalıklarla birlikte toplam avantaj
DenizBank 20.000 TL'ye kadar Faizsiz kredi ve özel müşteri ayrıcalıkları

Başvuran anında alıyor: Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var
Akbank 17.500 TL'ye kadar 15.000 TL promosyon + 2.500 TL chip-para
QNB Finansbank 16.200 TL'ye kadar Nakit promosyon + yıllık 1.200 TL kredi kartı indirimi