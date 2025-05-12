Başvuran anında alıyor; Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var

Emekliler için bankalar arasında promosyon rekabeti her geçen gün büyüyor. 2025 itibarıyla birçok banka, emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'yi aşan nakit avantajlar ve faizsiz kredi imkanları sunmaya başladı. Bu kampanyalar sadece yüksek promosyonlarla sınırlı kalmıyor; EFT/FAST ücretsiz işlemler, özel faizsiz nakit avanslar ve ek ödüller de dikkat çekiyor.