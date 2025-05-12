Başvuran anında alıyor; Maaşı 14.469 TL’yi aşan emekliye ödeme var

Mayıs ayı itibarıyla emekli maaşını taşıyanlar için bankalar adeta yarışa girdi. 25.000 TL'ye varan promosyonlar faizsiz kredi ve özel ayrıcalıklar bir arada sunuluyor. İşte tüm detaylar.
Aşağıda öne çıkan bankaların emekli promosyon tekliflerini kıyaslayabileceğiniz güncel bir liste yer alıyor:
|Banka
|Toplam Promosyon
|Öne Çıkan Avantaj
|Yapı Kredi
|25.000 TL'ye kadar
|Ek koşulsuz ödeme, tüm emeklilere açık
|ING
|25.000 TL'ye kadar
|Koşulsuz ana promosyon + ek promosyon fırsatı
|Albaraka Türk
|20.000 TL'ye kadar
|15.600 TL promosyon + 4.400 TL ödül
|TEB
|21.000 TL'ye kadar
|Ana promosyon + 9.000 TL ek ödeme