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Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Banyo fayans aralarında pembe sümük benzeri lekeler, basit bir küf değil. Ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilen serratia marcescens bakterisinin işareti olabilir. İngiliz cerrah Dr. Karan Rajan'a göre, serratia marcescens bakterisi nemli ortamları tercih ediyor ve sabun ile şampuanlardaki yağ birikintilerinden besleniyor. Bu yüzden, özellikle buharlı ortamlarda daha kolay yayılabiliyor. Peki bu bakteri banyoda nasıl oluşur? Bakterilerin fayans aralarında oluşumu nasıl engellenir? İşte bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 14:15
Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Banyoda pembe sümük şeklinde lekeler görüyorsanız, bunlar serratia marcescens bakterisinin belirtileri olabilir. Küf gibi görünen bu madde eğer ihmal edilirse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, derhal temizlik yaparak önlem almak önemlidir. Peki banyodaki bu bakteriler nasıl engellenir? İşte merak edilenler…

Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Gözlere ve açık yerlere temas etmemeli

◾ Dr. Rajan, serratia marcescens ile temasın çoğu kişi için genellikle zararsız olduğunu belirtse de bakterinin gözlere ya da açık yaralara bulaşmaması gerektiğini vurguladı. Çünkü bu bakteri, gözde kaşıntı, yanma ve irinle sonuçlanabilen konjonktivit gibi enfeksiyonlara yol açabilir.

Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

◾ Dr. Rajan, serratia marcescens bakterisinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu risk grubuna, küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kanser tedavisi gören bireyler dahil.

◾ Serratia marcescense maruz kalmak savunmasız bireylerde göğüs, bağırsak ve idrar yolu gibi farklı bölgelerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, bu bakteri genellikle antibiyotiklere karşı dirençli olduğu için tedavi edilmesi oldukça zorlaşır.

Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Serratia marcescens kan dolaşımına girdiğinde ciddi tehdit oluşturuyor

◾ Serratia marcescens bakterisi, kan dolaşımına girdiğinde sepsis gibi hayati tehlike taşıyan komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu bakteriyle kaynaklanan kan dolaşımı enfeksiyonlarının ölüm oranı yüzde 25 ila yüzde 58 arasında değişirken, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde bu risk çok daha yüksektir.

Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Pembe sümüklerden korunmak için alınması gereken önlemler

◾ Dr. Rajan, "Pembe sümüklerden korunmanın en önemli kuralı, bakterilerin başlangıçta oluşmasını engellemektir" dedi. Serratia marcescens bir kez banyoya yerleştiğinde, biyofilmler oluşturarak çoğalmayı hızlandırır ve birçok dezenfektana karşı direnç kazanır.