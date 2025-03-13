Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

Banyo fayans aralarında pembe sümük benzeri lekeler, basit bir küf değil. Ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilen serratia marcescens bakterisinin işareti olabilir. İngiliz cerrah Dr. Karan Rajan'a göre, serratia marcescens bakterisi nemli ortamları tercih ediyor ve sabun ile şampuanlardaki yağ birikintilerinden besleniyor. Bu yüzden, özellikle buharlı ortamlarda daha kolay yayılabiliyor. Peki bu bakteri banyoda nasıl oluşur? Bakterilerin fayans aralarında oluşumu nasıl engellenir? İşte bilinmesi gerekenler…