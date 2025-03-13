Banyodaki küf gibi görünen pembe lekelere dikkat! Sabun ve şampuanlardan gelen tehlike

◾ Dr. Rajan, serratia marcescens bakterisinin özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu risk grubuna, küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kanser tedavisi gören bireyler dahil.

◾ Serratia marcescense maruz kalmak savunmasız bireylerde göğüs, bağırsak ve idrar yolu gibi farklı bölgelerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, bu bakteri genellikle antibiyotiklere karşı dirençli olduğu için tedavi edilmesi oldukça zorlaşır.