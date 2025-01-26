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Banu Alkan 'çok büyük tehlike atlattım' diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, "Afrodit" lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon ve şeker oranındaki ani dengesizlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar hayranlarını korkuturken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Üç gün hastanede tedavi gören Alkan, bugün yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:12
Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon ve şeker dengesizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta sosyal medyada yayılan "beyin kanaması geçirdi" iddiaları büyük bir paniğe neden olurken gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaşan Alkan, hastaneye kaldırıldıktan sonra tedaviye alındı ve durumu stabilize edildi.

Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Alkan, yaşadığı zorlu süreci ve sağlık durumunu, Magazin D'ye özel olarak anlattı.

Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

"Çok Büyük Tehlike Atlattım"

Banu Alkan, yaşadığı zor günleri geride bıraktığını belirterek, "Merhabalar. Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım" dedi.

Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Alkan, hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumunun nasıl geliştiğini de açıkladı. "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti."