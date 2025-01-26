Banu Alkan 'çok büyük tehlike atlattım' diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, "Afrodit" lakaplı ünlü oyuncu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yüksek tansiyon ve şeker oranındaki ani dengesizlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği yönündeki iddialar hayranlarını korkuturken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Üç gün hastanede tedavi gören Alkan, bugün yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:12