Banu Alkan ’çok büyük tehlike atlattım’ diyerek ilk kez açıkladı! Yeşilçam yıldızının sağlık durumu nasıl?

Alkan, hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumunun nasıl geliştiğini de açıkladı. "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti."