Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?
Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, son dönemde Kaiwi Kanalı'ndaki zorlu yarışla gündeme geldi. 2015 yılında başladığı açık su yüzme kariyerinde Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla tamamlayan Türkoğlu, şimdi de Kaiwi Kanalı'nı geçerek "Ocean's Seven" unvanı için büyük bir adım atmayı hedefliyor. Peki Aysu Türkoğlu kimdir? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:00