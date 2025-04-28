Kadraj Galeri Kadraj İkon Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Milli yüzücü Aysu Türkoğlu, son dönemde Kaiwi Kanalı'ndaki zorlu yarışla gündeme geldi. 2015 yılında başladığı açık su yüzme kariyerinde Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı gibi zorlu parkurları başarıyla tamamlayan Türkoğlu, şimdi de Kaiwi Kanalı'nı geçerek "Ocean's Seven" unvanı için büyük bir adım atmayı hedefliyor. Peki Aysu Türkoğlu kimdir? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 28.04.2025 13:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:00
Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Türk yüzme sporunun en genç ve yetenekli isimlerinden biri olan Aysu Türkoğlu uluslararası arenada kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. 2 Mayıs 2001 doğumlu olan Aysu, Bodrum'da dünyaya geldi ve sporculuk kariyerine yüzme ile başladı. Peki Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Aysu Türkoğlu'nun Spor Yolculuğu

Aysu Türkoğlu, 2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren yüzme sporuna olan ilgisi, onun kariyerinde büyük bir dönüm noktası oluşturdu.

Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde antrenman yapmaya başlayan Türkoğlu, ablasından ilham alarak bu yolda ilerlemeye karar verdi. Yüzme tutkusunu 14 yaşında açık su branşına yönelerek daha da pekiştirdi.

Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Bugün, 5-7,5 kilometre arasında değişen mesafelerde yarışan Aysu büyük bir kararlılıkla bu sporda kendini geliştirmeye devam ediyor.

Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Yeni Rekorlara İmza Atıyor: Aysu Türkoğlu'nun Büyük Başarıları

Aysu Türkoğlu'nun sporculuk kariyerinde pek çok önemli başarı yer alıyor. Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışmasında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasmanında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak onun en büyük başarısı, dünyanın en zorlu su parkurlarında elde ettiği rekorlarla dikkat çekiyor.