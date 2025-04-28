Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Milli yüzücü Aysu Türkoğlu aslen nereli?

Yeni Rekorlara İmza Atıyor: Aysu Türkoğlu'nun Büyük Başarıları

Aysu Türkoğlu'nun sporculuk kariyerinde pek çok önemli başarı yer alıyor. Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışmasında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasmanında birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak onun en büyük başarısı, dünyanın en zorlu su parkurlarında elde ettiği rekorlarla dikkat çekiyor.