Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" çarkı sistem dışına itilen oyuncuların itiraflarıyla ayyuka çıktı. Rekabet Kurulu, bitip tükenmeyen şikayetler ve ihbarlar üzerine harekete geçip 21 menajerlik şirketiyle ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya, adliyeye geldi. İlk başta ciddi bir tavır sergileyen Sarkaya'nın zaman zaman güldüğü de görüldü. İfade işlemlerini tamamlayan sanatçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, "Dişimle tırnağımla buraya geldim" diyerek kendisine itibar suikastı yapıldığı iddia etti.