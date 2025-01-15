Kadraj Galeri Kadraj İkon Ayşe Barım soruşturmasında sıcak gelişme! Serenay Sarıkaya ifade verdi! O sözleri dikkat çekti

Ayşe Barım soruşturmasında sıcak gelişme! Serenay Sarıkaya ifade verdi! O sözleri dikkat çekti

Ayşe Barım'ın ID iletişim üzerinden kurduğu "tekelleşme" çarkı sistem dışına itilen oyuncuların itiraflarıyla ayyuka çıktı. Rekabet Kurulu, bitip tükenmeyen şikayetler ve ihbarlar üzerine harekete geçip 21 menajerlik şirketiyle ilgili soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya, adliyeye geldi. İlk başta ciddi bir tavır sergileyen Sarkaya'nın zaman zaman güldüğü de görüldü. İfade işlemlerini tamamlayan sanatçı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıkaya, "Dişimle tırnağımla buraya geldim" diyerek kendisine itibar suikastı yapıldığı iddia etti.

Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 12:16
Serenay Sarıkaya ifadeye verecek

Rekabet Kurumu, 'tekelleşme' ihbarlarının ardından menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik derin kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Şirketlere ilişkin vergi kaçırma, rüşvet ve usulsüzlük gibi son derece ciddi suçlamalar olduğu öğrenildi.

Serenay Sarıkaya ifadeye verecek! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret

Çok sayıda mağdurun varlığı da ortaya çıktı.Soruşturma başlatılan 21 ajans arasında yer alan Ayşe Barım'ın sahibi olduğu ID İletişim hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise oldukça vahim.

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demirden yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?
Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı! Mert Demir'den yeni hamle! Gerçekleri karartma paniği sardı! Savcı ne soracak?

Serenay Sarıkaya ifadeye verecek

ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurtdışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Barım ise hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik bu talebi reddetti.

Serenay Sarıkaya adliyede! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret

ADLİYEYE GELDİ

Öte yandan oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile 5 milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi yaşadığı öne sürüldü. Bu ilişki için bir işadamından ikiliye Barım üzerinden 5 milyon dolar rüşvet verildiği iddia edildi. Sarıkaya, konuyla ilgili ifade vermek üzere tanık sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Serenay Sarıkaya Çağlayan Adliyesi'ne geldi

Serenay Sarıkaya adliyede! Ayşe Barım’ın isteğine mahkemeden ret

O SORUYA GÜLÜMSEDİ

Adliyeye avukatları eşliğinde gelen Serenay Sarıkaya'nın ciddi ve gergin bir yüz ifadesi sergilediği görüldü. Sarıkaya, 5 milyon dolar sorusunu duyunca havaya bakarak gülümsedi. Sarıkaya muhabirlerin sorularına, "Çok teşekkürler, sağ olun" diyerek yanıt verdi.