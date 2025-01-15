ERİŞİM ENGELİ TALEBİNE RET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Savcılık, soruşturmayla ilgili önemli bir adım daha attı. ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'ın yurtdışına kaçma şüphesinin olması nedeniyle hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Barım ise hakkında çıkan haberlerle ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik bu talebi reddetti.