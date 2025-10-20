AWS krizi dünyayı vurdu: Snapchat, Canva, Duolingo, PS ve daha fazlası bir anda çöktü! Kesintinin nedeni neydi, süreçte neler yaşandı?

DNS'deki hata nedeniyle uygulamalar, DynamoDB'nin API adresini bulamadı ve bağlantı kuramadı. Bu durum, DynamoDB ile birlikte diğer AWS servislerini de etkiledi. Toplamda 113 hizmet bu kesintiden etkilendi.

Amazon, saat 10.11 GMT itibarıyla tüm AWS hizmetlerinin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı. Ancak sistemlerde biriken işlemlerin tamamen normale dönmesinin birkaç saat süreceği belirtildi.