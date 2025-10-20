Kadraj Galeri Kadraj İkon AWS krizi dünyayı vurdu: Snapchat, Canva, Duolingo, PS ve daha fazlası bir anda çöktü! Kesintinin nedeni neydi, süreçte neler yaşandı?

AWS krizi dünyayı vurdu: Snapchat, Canva, Duolingo, PS ve daha fazlası bir anda çöktü! Kesintinin nedeni neydi, süreçte neler yaşandı?

Amazon Web Services (AWS) platformunda pazartesi günü yaşanan büyük kesinti, internetin önemli bir bölümünü etkileyerek milyonlarca kullanıcının erişim sağladığı uygulama, web sitesi ve çevrim içi aracı devre dışı bıraktı. Saatler süren aksaklığın ardından detaylar netleşmeye başladı. Peki dün yaşanan kesintinin nedeni neydi? Süreçte neler yaşandı, son durum ne? İşte tüm merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 14:42
AWS krizi dünyayı vurdu: Snapchat, Canva, Duolingo, PS ve daha fazlası bir anda çöktü! Kesintinin nedeni neydi, süreçte neler yaşandı?

Amazon'un bulut hizmeti pazartesi sabahı 07.11 GMT'de büyük bir kesinti yaşadı. Bu arıza, birçok popüler uygulama ve internet sitesinin çalışmasını durdurdu. Sorun AWS'nin en eski ve en büyük veri merkezlerinden biri olan Virginia'daki tesiste başladı.

Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi

Al Jazeera'nın haberine göre, arızaya DynamoDB isimli veritabanı hizmetinde yapılan bir API (uygulama programlama arayüzü) güncellemesi neden oldu. Bu güncellemede yaşanan hata, internetin "telefon rehberi" olarak bilinen DNS (Alan Adı Sistemi) üzerinde sorun yarattı. DNS sistemi, internet sitelerinin isimlerini IP adreslerine çevirerek cihazların doğru sunucuya bağlanmasını sağlar.

Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi
Canva çöktü! Amazon çöktü... Küresel çöküş Roblox ve Snapchat gibi dev platformlara da sıçradı!

DNS'deki hata nedeniyle uygulamalar, DynamoDB'nin API adresini bulamadı ve bağlantı kuramadı. Bu durum, DynamoDB ile birlikte diğer AWS servislerini de etkiledi. Toplamda 113 hizmet bu kesintiden etkilendi.

Amazon, saat 10.11 GMT itibarıyla tüm AWS hizmetlerinin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı. Ancak sistemlerde biriken işlemlerin tamamen normale dönmesinin birkaç saat süreceği belirtildi.

Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi

Bulut Nedir, AWS Ne İş Yapar?

Bulut teknolojisi, verilerin veya yazılımların bilgisayarlarda değil, internet üzerindeki uzak sunucularda saklanmasını ve çalıştırılmasını sağlar. Yani bir şey "bulutta" olduğunda, aslında Amazon, Google veya Microsoft gibi dev şirketlerin veri merkezlerindeki güçlü bilgisayarlarda depolanıyor demektir.

AWS, şirketlere bu güçlü bilgisayarları kiralayarak depolama, işlem gücü ve veritabanı hizmeti sunar. DynamoDB de bu sistemin en önemli parçalarından biridir; müşteri bilgileri gibi verileri saklar.

Dünya genelinde internet krizi! 20 Ekim Google, Amazon, Snapchat, Fortnite,Pinterest, Canva... Açıklama geldi

AWS, küresel bulut pazarında yüzde 30'luk payla en büyük sağlayıcı konumunda bulunuyor. Kesintiler zaman zaman yaşansa da, bu hizmetlere olan bağımlılık arttıkça etkileri de daha görünür hale geliyor.

Scope Markets Başanalisti Joshua Mahony, "Bu tür olaylar teknoloji şirketleri için kaçınılmaz. Önemli olan, sorunun hızlı çözülmesi ve maliyetin sınırlı kalması." dedi. Mahony'ye göre Amazon'un piyasa konumu güçlü ve kullanıcılarının platform değiştirmesi olası değil.