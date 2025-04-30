Kadraj Galeri Kadraj İkon Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Türkiye genelinde binlerce yükümlü 2025 Mayıs celbi kapsamında askere alınacakları birliğin neresi olduğunu öğrenmek için geri sayıma geçti. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklerken gözler e-Devlet sistemine çevrilmiş durumda. Peki Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.

Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:07
Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Mayıs celbi kapsamında askerlik görevini yerine getirecek yükümlülerin uzun süredir beklediği sınıflandırma sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor. Askere gitme çağına gelen binlerce gencin gündeminde yer alan "askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu netlik kazandı.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

MSB Tarihi Netleştirdi: 30 Nisan 2025 Çarşamba

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Mayıs 2025 celp dönemine ait sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 Çarşamba günü e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu tarihten itibaren yükümlüler, hangi şehirde ve birlikte askerlik yapacaklarını öğrenebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Açıklanan sonuçlarla birlikte yedek subay, yedek astsubay ve er statüsünde görev yapacak yükümlüler belirlenmiş olacak. Bir kez sınıflandırması yapılan yükümlüler, ilerleyen dönemlerde tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Bakaya Kalanlar İçin Uyarı: Er Statüsünde Sevk Edilecekler

Daha önceki celp dönemlerinde yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış ancak mazeretsiz olarak sevke katılmayan yükümlülere de önemli bir uyarı yapıldı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde bakaya kalan bu kişiler, birliğe sevk edilmedikleri için doğrudan er statüsünde askere alınacak.

Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Bu düzenlemeyle birlikte, yükümlülerin sevk tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlaması, mazeretsiz gecikmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.