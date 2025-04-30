Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama
Türkiye genelinde binlerce yükümlü 2025 Mayıs celbi kapsamında askere alınacakları birliğin neresi olduğunu öğrenmek için geri sayıma geçti. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak resmi açıklamayı beklerken gözler e-Devlet sistemine çevrilmiş durumda. Peki Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tarihler.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 06:07