Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: Mayıs askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C kimlik No ile sorgulama

Bakaya Kalanlar İçin Uyarı: Er Statüsünde Sevk Edilecekler

Daha önceki celp dönemlerinde yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılmış ancak mazeretsiz olarak sevke katılmayan yükümlülere de önemli bir uyarı yapıldı. 7179 sayılı Askeralma Kanunu çerçevesinde bakaya kalan bu kişiler, birliğe sevk edilmedikleri için doğrudan er statüsünde askere alınacak.