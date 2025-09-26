Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

atv'nin O3 Medya ve Dass Yapım ortak imzalı merakla takip edilen yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı", ikinci bölümünden itibaren sürpriz bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oluyor.