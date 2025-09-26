Kadraj Galeri Kadraj İkon Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Aşk ve Gözyaşı'nın güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oldu. Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak bölüm öncesi gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. Cankat'ın özellikle Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran sevgilisi Sinem Ünsal ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İki sevgilinin arasındaki fark duyanları şaşırttı.

Giriş Tarihi: 26.09.2025 16:09
Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

atv'nin O3 Medya ve Dass Yapım ortak imzalı merakla takip edilen yeni dizisi "Aşk ve Gözyaşı", ikinci bölümünden itibaren sürpriz bir karakteri izleyiciyle buluşturuyor. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oluyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündeme gelen Berk Cankat'ın hayatı ise merak edilip araştırılıyor.

Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

Ünlü oyuncunun özellikle Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran sevgilisi Sinem Ünsal ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İki sevgilinin arasındaki fark duyanları şaşırttı.

Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

İşte Berk Cankat ile Sinem Ünsal başta olmak üzere ünlülerin yaşları...

Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...

Barış Arduç - 9 Ekim 1987 (37 Yaşında)

Gupse Özay - 30 Temmuz 1984 (40 Yaşında)