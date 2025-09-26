Aşk ve Gözyaşı’nın Ercan’ı Berk Cankat ile sevgilisi Sinem Ünsal arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Göründüğü gibi değilmiş...
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı Aşk ve Gözyaşı'nın güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Berk Cankat dahil oldu. Bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak bölüm öncesi gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak edildi. Cankat'ın özellikle Uzak Şehir dizisinde Alya karakterini canlandıran sevgilisi Sinem Ünsal ile arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İki sevgilinin arasındaki fark duyanları şaşırttı.
Giriş Tarihi: 26.09.2025 16:09