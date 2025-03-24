ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Ramazan Bayramı'nda Asgari Ücretli Çalışanlar Ne Kadar Mesai Ücreti Alacak?

2025 yılı için brüt asgari ücretin 26.005 TL olarak belirlendiği düşünüldüğünde bir asgari ücretli için günlük mesai ücreti 866,85 TL olacaktır.

Bayram mesaisi ücreti normal mesai ücretinin iki katı olduğu için, bir gün çalışana 866,85 TL'lik normal yevmiyesine ek olarak aynı miktarda bayram mesaisi ödemesi yapılır.