Kadraj Galeri Kadraj İkon ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok iş yeri üretim sürekliliğini sağlamak adına bayram mesaisine girecek. Bu durumda binlerce çalışan bayramda çalışarak ek gelir elde edecek. Peki bayram mesaisine kalanların hakları neler? İşveren bayramda çalışmayı zorunlu kılabilir mi? Bayram mesaisi ne kadar ücretlendiriliyor? Tüm bu soruların yanıtları çalışanlar ve işverenler için büyük önem taşıyor. İşte bayram mesaisine dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:25
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala birçok işyeri üretim ve hizmet süreçlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla bayram çalışma düzenlerini belirlemeye başladı. Bu dönemde binlerce çalışan, bayram tatilini iş başında geçirecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Bayram Mesaisi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Bayram mesaisi, dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrettir. İş Kanunu'na göre, bayramda çalışılan saatlerin ücreti normal mesai ücretinin iki katı olarak hesaplanır.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Bunun için çalışanın günlük brüt ücreti 30'a bölünerek günlük yevmiye belirlenir. Ardından bu tutar iki ile çarpılarak bayram mesai ücreti bulunur.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Ramazan Bayramı'nda Asgari Ücretli Çalışanlar Ne Kadar Mesai Ücreti Alacak?

2025 yılı için brüt asgari ücretin 26.005 TL olarak belirlendiği düşünüldüğünde bir asgari ücretli için günlük mesai ücreti 866,85 TL olacaktır.

Bayram mesaisi ücreti normal mesai ücretinin iki katı olduğu için, bir gün çalışana 866,85 TL'lik normal yevmiyesine ek olarak aynı miktarda bayram mesaisi ödemesi yapılır.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?

Bu durumda, 3,5 günlük bayram tatilinde çalışan bir asgari ücretlinin eline toplamda 3.033 TL'lik ek mesai geçer.