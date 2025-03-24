ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAMDA 3 BİN 683 TL! Ek mesai ücreti nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatına dahil edilir mi?
Ramazan Bayramı yaklaşırken birçok iş yeri üretim sürekliliğini sağlamak adına bayram mesaisine girecek. Bu durumda binlerce çalışan bayramda çalışarak ek gelir elde edecek. Peki bayram mesaisine kalanların hakları neler? İşveren bayramda çalışmayı zorunlu kılabilir mi? Bayram mesaisi ne kadar ücretlendiriliyor? Tüm bu soruların yanıtları çalışanlar ve işverenler için büyük önem taşıyor. İşte bayram mesaisine dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 24.03.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 10:25