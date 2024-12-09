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Artvin Arhavi'deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 09.12.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:46
Artvin Arhavi’deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Artvin Arhavi’deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Artvin Arhavi’deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

Artvin Arhavi’deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Artvin Arhavi’deki heyelandan acı haber: 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun'dan Batum'a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.

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