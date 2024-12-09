Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 14:22

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün meydana gelen ve Karadeniz Sahil Yolu'nun kapanmasına neden olan heyelan altında kalan otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Heyelanın meydana geldiği Kıyıcık mevkisinde, ulaşımın gece tek şeritten çift yönlü sağlandığı yolda ekipler, diğer şeridin de açılması için çalışmalarını bugün de sürdürdü.

Karayolları, AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de takviye ekiplerin katıldığı çalışmalarda, heyelan sırasında toprak altında kaldığı değerlendirilen otomobilin bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlar da kullanıldı.

Ekipler, yolun ulaşıma açılan şeridi ile deniz arasındaki kısımda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İş makineleri yardımıyla kazılan alanda araca ulaşan ekipler, içindeki 4 kişinin cansız bedenlerini çıkardı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun'dan Batum'a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir'in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulunduğu öğrenildi.