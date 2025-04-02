86 bin TL ihtiyaç kredisi çeksem ne kadar öderim? Garanti, İş Bankası, Halkbank ödeme tablosu

Küçük çaplı finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından ihtiyaç kredisi olanakları araştırılıyor. Kredi geri ödeme koşulları ve taksit tutarları banka banka değişkenlik gösteriyor. Peki 86 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar? Bu tutarda kredi çeken biri aylık taksit tutarı ne kadar ödeyecek? İşte Garanti Bankası, İş Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve diğer bankalarda güncel ödeme tabloları.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:43