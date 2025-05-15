Kadraj Galeri Kadraj İkon TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, mayıs ayında da bireysel kullanıcılara yönelik sunduğu cazip finansman fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X V2 modeline sahip olmak isteyenler 400 bin TL'ye kadar krediyi yüzde 0 faizle kullanabiliyor. Üstelik bu destek 12 ay vadeyle sunuluyor. Peki TOGG T10X fiyatları ne kadar? Kaç TL taksit ödemesi yapılacak? İşte merak edilen fiyat listesi!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:20
TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

Togg'un sunduğu sıfır faizli kredi seçeneği elektrikli otomobil almak isteyenler için önemli bir finansal avantaj sunarken aynı zamanda bütçe dostu ödeme planıyla da tüketicilerin yükünü hafifletiyor.

TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

1 Milyon TL'ye Kadar Uzun Vadeli Kredi Seçeneği
Togg'un mayıs ayına özel bir diğer finansman desteği ise daha uzun vadeli ödeme planını tercih eden kullanıcıları hedefliyor. Kampanya kapsamında bireysel müşteriler, T10X V2 için 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.

TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

48 aya kadar vadelendirilen bu kredi seçeneğinde, faiz oranı yüzde 3,33'ten başlıyor.

TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

Bu paket dahilinde kullanıcılar, 49 bin 804 TL tutarındaki aylık ödemelerle T10X V2'yi garajlarına taşıyabiliyor.

TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

Böylelikle hem uzun vadeli plan yapanlar hem de aylık ödeme tutarını dengelemek isteyenler için esnek bir model sunulmuş oluyor.