TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, mayıs ayında da bireysel kullanıcılara yönelik sunduğu cazip finansman fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında T10X V2 modeline sahip olmak isteyenler 400 bin TL'ye kadar krediyi yüzde 0 faizle kullanabiliyor. Üstelik bu destek 12 ay vadeyle sunuluyor. Peki TOGG T10X fiyatları ne kadar? Kaç TL taksit ödemesi yapılacak? İşte merak edilen fiyat listesi!
Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:20