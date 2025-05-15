TOGG ayda 33.333 TL taksitle SUV satışına başladı! Faizsiz T10X kampanyası kaçmaz! 48 ay vade...

1 Milyon TL'ye Kadar Uzun Vadeli Kredi Seçeneği

Togg'un mayıs ayına özel bir diğer finansman desteği ise daha uzun vadeli ödeme planını tercih eden kullanıcıları hedefliyor. Kampanya kapsamında bireysel müşteriler, T10X V2 için 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.