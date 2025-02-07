Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti
Otomobil almayı düşünen ancak yeterli finansal birikime sahip olmayanlar tarafından taşıt kredisi seçenekleri araştırılıyor. Düzenli ödemelerle araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunan taşıt kredisi, sıfır ya da ikinci el araçları kolayca satın alma imkanı sunuyor. İşte yeni faiz oranlarıyla 180 bin TL'nin banka banka (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA) geri ödemesi.
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:00