Kadraj Galeri Kadraj İkon Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

Otomobil almayı düşünen ancak yeterli finansal birikime sahip olmayanlar tarafından taşıt kredisi seçenekleri araştırılıyor. Düzenli ödemelerle araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunan taşıt kredisi, sıfır ya da ikinci el araçları kolayca satın alma imkanı sunuyor. İşte yeni faiz oranlarıyla 180 bin TL'nin banka banka (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA) geri ödemesi.

Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:00
Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

Araba almayı düşünen ancak yeterli finansal birikime sahip olmayanlar tarafından taşıt kredisi seçenekleri araştırılıyor. Düzenli ödemelerle araç sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunan taşıt kredisi, sıfır ya da ikinci el araçları kolayca satın alma imkanı sunuyor. İşte yeni faiz oranlarıyla 180 bin TL'nin (48 ay vadeyle) Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Akbank'ta geri ödemesi.

Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

AKBANK

Faiz Oranı
%3,60

Aylık Taksit
9.479,14 TL

Toplam Ödeme
456.033 TL

Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı
%3,39

Aylık Taksit
9.078,03 TL

Toplam Ödeme
436.645 TL

Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı
%3,49

Aylık Taksit
9.268,23 TL

Toplam Ödeme
445.775 TL

Araba alacaklara 180 bin TL hazır! Faiz düştü taşıt kredisi değişti

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı
%3,75

Aylık Taksit
9.769,53 TL

Toplam Ödeme
469.837 TL