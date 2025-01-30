AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için önemli bir duyuru yaptı. MEB'in açıklamasına göre örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri güncellendi. Öğrenciler belirlenen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:11