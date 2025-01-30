AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin durumuna göre farklı tarihlerde yapılacak.

Kayıt Yenilemeyen Öğrenciler: Eğer öğrencinin durumu "Kayıt Yenilememiş" ya da "Beklemeli" olarak görünüyorsa, kayıt yenileme işlemleri 7 Ocak 2025 ile 5 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Aktif Durumdaki Öğrenciler: 1. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra (17 Ocak 2025), aktif durumdaki öğrenciler, 5 Şubat 2025 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.