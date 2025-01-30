Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 eğitim öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için önemli bir duyuru yaptı. MEB'in açıklamasına göre örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler için Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri güncellendi. Öğrenciler belirlenen tarihler arasında Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 09:11
AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları için tarihleri açıkladı. AÖL 2. dönem kayıtları örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler için 29 Ocak 2025 tarihinden itibaren başladı ve 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Diğer öğrenciler ise 7 Ocak 2025 tarihinden 28 Ocak 2025 mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdiler.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖL Kayıtları Nasıl Yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne yeni kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Kayıt şartlarını taşıyan ve e-Okul ile Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi'nde kayıtlı olan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar, yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurmadan e-Devlet üzerinden yeni kayıt işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt işleminden sonra ders seçimi yapabilirler.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 TL'lik ücreti, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatıracaklar. Ödeme işlemi MEB ödeme sistemi üzerinden yapılabilir. Bankalar aracılığıyla kredi kartı ya da ATM üzerinden ödeme seçenekleri mevcuttur.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025: Açık Lise kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt Yenileme İşlemleri Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin durumuna göre farklı tarihlerde yapılacak.

Kayıt Yenilemeyen Öğrenciler: Eğer öğrencinin durumu "Kayıt Yenilememiş" ya da "Beklemeli" olarak görünüyorsa, kayıt yenileme işlemleri 7 Ocak 2025 ile 5 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Aktif Durumdaki Öğrenciler: 1. dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra (17 Ocak 2025), aktif durumdaki öğrenciler, 5 Şubat 2025 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecek.