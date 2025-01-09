Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler için 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler kayıt yenileme sürecini belirtilen tarihlerde tamamlayarak sınavlara hazırlanabilecek. İşte AÖL 2. dönem kayıt detayları, sınav takvimi ve kayıt ücretleri hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:11
AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem için yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Kayıt İşlemleri İçin Son Tarihler

Yeni Kayıtlar:

Örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrenciler:

29 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025

Diğer öğrenciler:

7 Ocak 2025 - 23 Ocak 2025

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Kayıt Yenileme:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrenciler:

7 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025

Durumu "Aktif" olan öğrenciler:

Birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 Şubat 2025 tarihine kadar.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Kayıt Ücretleri

Ücret: 400 TL
Ödeme Yapılacak Yerler:

T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Türkiye Halk Bankası

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri

Ayrıca https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile ödeme yapılabilir.

Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerden (belgelemek kaydıyla) yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayacak.