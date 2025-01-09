AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ 2025! AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? Açık Lise kayıt ücretleri
Açık Öğretim Lisesi (AÖL), lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler için 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler kayıt yenileme sürecini belirtilen tarihlerde tamamlayarak sınavlara hazırlanabilecek. İşte AÖL 2. dönem kayıt detayları, sınav takvimi ve kayıt ücretleri hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 06:11