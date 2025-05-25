AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF Bahar Dönemi final sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. Yüzbinlerce AÖF öğrencisi akademik yılın önemli dönemi olan final sınavlarına katılarak dönem boyunca öğrendiklerini ölçme fırsatı buldu. Peki AÖF final sınavları ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:05