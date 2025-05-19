AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?
2025 yılı itibarıyla Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimine devam eden binlerce öğrenci için sınav maratonunda sona gelindi. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim kapsamında bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı netleşti. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleriyle birlikte sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.
Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:43