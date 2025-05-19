AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yılın en kritik dönemlerinden biri yaklaşıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonuna yaklaşılırken final sınavlarının ne zaman yapılacağı, hangi tarihlerde uygulanacağı ve sınavların nasıl gerçekleştirileceği konuları öğrencilerin öncelikli gündeminde yer alıyor.