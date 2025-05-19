Kadraj Galeri Kadraj İkon AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

2025 yılı itibarıyla Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimine devam eden binlerce öğrenci için sınav maratonunda sona gelindi. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvim kapsamında bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı netleşti. Öğrencilerin merakla beklediği sınav tarihleriyle birlikte sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Giriş Tarihi: 19.05.2025 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:43
AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için yılın en kritik dönemlerinden biri yaklaşıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sonuna yaklaşılırken final sınavlarının ne zaman yapılacağı, hangi tarihlerde uygulanacağı ve sınavların nasıl gerçekleştirileceği konuları öğrencilerin öncelikli gündeminde yer alıyor.

AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Final Sınavları 24-25 Mayıs 2025'te Yapılacak
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2025 yılı AÖF bahar dönemi final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Sınavlar her iki günde de sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Öğrenciler, derslerinin sınav oturumlarına göre belirlenen saatlerde sınav merkezlerinde hazır bulunacak.

AÖF final sınav takvimi 2025! AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak? Online mı, yüz yüze mi olacak?

Sınavlar Yüz Yüze Yapılacak
2025 AÖF final sınavlarının uygulanma yöntemi de belli oldu. Bu dönem sınavlar, tamamen yüz yüze yapılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen merkezlerde, geçerli kimlik belgeleri ile birlikte sınav salonlarına alınacak.