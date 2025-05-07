Anneler Günü hangi güne denk geliyor? 2025 Anneler Günü bu Pazar mı, ne zaman kutlanacak?

Her Ülkenin Takvimi Farklı
Anneler Günü'nün kutlandığı tarih her ülkede aynı değil.
Örneğin:
Birleşik Krallık'ta "Mothering Sunday", Paskalya'dan üç hafta önce kutlanıyor.
Tayland anneleri, Tayland Kraliçesi Sirikit'in doğum günü olan 12 Ağustos'ta onurlandırıyor.
Kosta Rika ise bu özel günü her yıl 15 Ağustos'ta kutluyor.
Gürcistan'da Anneler Günü, sabit olarak 3 Mart tarihinde yer alıyor.
Samoa, kutlamaları Mayıs ayının ikinci Pazartesi günü gerçekleştiriyor.
Dünyada 104 ülkenin 56'sı, tıpkı Türkiye gibi Mayıs ayının ikinci Pazar gününü tercih ediyor. Yani küresel bir birlik sağlanmış gibi görünse de her ülkenin bu özel güne yüklediği anlam ve ritüel farklılık gösterebiliyor.