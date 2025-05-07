Anneler Günü hangi güne denk geliyor? 2025 Anneler Günü bu Pazar mı, ne zaman kutlanacak?

Mayıs ayının gelişiyle birlikte birçok kişi Anneler Günü için geri sayıma başladı. Yılın en duygusal ve anlamlı günlerinden biri olan Anneler Günü annelerini mutlu etmek ve onlara sevgilerini göstermek isteyenler için büyük bir heyecan yaratıyor. Hediyeler, sürpriz planlar ve duygu yüklü mesajlar hazırlanmaya başlarken "2025 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?" sorusu da gündeme oturdu.