Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULMUŞTU

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Olay yerine giden polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.