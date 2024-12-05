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Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i öldürmüştü. 3 haftalık akıl sağlığı gözetiminin ardından tutuklanan Bedirhan Şener, ilk kez hakim karşısına çıktı. Söz alan Cumhuriyet savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen Bedirhan Şener üç kelimelik savunma yaptı.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:30
Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

Ankara'da, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i silahla vurarak öldürmesine ilişkin görülen davada Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun beklenilmesine karar verildi.

Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklu sanık Bedirhan Şener ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Şener hakkında 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunun henüz dava dosyasına gelmediğini söyledi.

Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

3 KELİMELİK SAVUNMA

Söz alan Cumhuriyet savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Şener, "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

Sabah'ta yer alan habere göre, Ara kararını açıklayan Mahkeme başkanı Şener'in akıl sağlığı için 4.İhtisas Kurulundan dava dosyasına gelecek olan raporun beklenilmesine hükmederek, Şener'in tutukluluk haline karar verdi. Duruşma 25 Ocak 2025'e ertelendi.

Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA TUTULMUŞTU

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdü. Olay yerine giden polis ekipleri, Bedirhan Şener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı.

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