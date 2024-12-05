Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ilk kez hakim karşısında! 3 kelimelik savunma | Mahkeme ne kadar verdi?
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Ankara'da rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i öldürmüştü. 3 haftalık akıl sağlığı gözetiminin ardından tutuklanan Bedirhan Şener, ilk kez hakim karşısına çıktı. Söz alan Cumhuriyet savcısı olayda somut delillerin olduğunu söyleyerek Şener'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından söz verilen Bedirhan Şener üç kelimelik savunma yaptı.
Giriş Tarihi: 05.12.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 13:30