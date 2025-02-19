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Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Güne rekor rakamlarla başlayan altın yükselişini sürdürüyor. 3 bin 400'ü aşan gram altının ardından çeyrek ve yarım altın fiyatları da araştırılıyor. Peki, bugün canlı piyasada durum nedir? 22 ayar altın bilezik, ons, Cumhuriyet altını, tam altın bugün ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları tablosu.

Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 09:04
Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yatırımcılar tarafından altın piyasasındaki son gelişmeler merak ediliyor. Güne rekor rakamlarla başlayan altın yükselişini sürdürüyor. 3 bin 400'ü aşan gram altının ardından çeyrek ve yarım altın fiyatları da araştırılıyor. Peki, bugün canlı piyasada durum nedir? 22 ayar altın bilezik, ons, Cumhuriyet altını, tam altın bugün ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları tablosu.

Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 3.420,52

SATIŞ(TL) 3.420,99

Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 5.711,00

SATIŞ(TL) 5.758,00

Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yarım altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 11.421,00

SATIŞ(TL) 11.516,00

Altından yeni rekor geldi: Fiyatlar uçtu! 19 Şubat gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Tam altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 22.359,76

SATIŞ(TL) 22.797,19