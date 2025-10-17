Altın ve gümüş para basacak! Ünlü banka o tarihi verdi: İşte yeni hedef

JPMorgan CEO'su Dimon: "Altın Tutmak Mantıklı"

Finans dünyasının en etkili isimlerinden biri olan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altındaki keskin yükselişe rağmen bu dönemde portföyde altın bulundurmanın "mantıklı" olduğunu belirtti.