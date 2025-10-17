Kadraj Galeri Kadraj İkon Altın ve gümüş para basacak! Ünlü banka o tarihi verdi: İşte yeni hedef

Küresel piyasalarda ons altın fiyatları tarihi bir rekora imza atarak 4.242 dolar seviyesine ulaştı. Bu tarihi zirve altın yatırımcılarının ve piyasa analistlerinin gözünü gelecek tahminlerine çevirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ Bank) yayımladığı son raporda 2026 yılı için yeni altın fiyatı zirvesi beklediğini duyurarak piyasada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın altın ve ekonomi üzerine yaptığı dikkat çeken yorumlar da yatırımcılar için yol gösterici oldu. Bu gelişmeler ışığında güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ons altındaki rekorun iç piyasalara yansıması ve uzmanların gelecek tahminlerinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:15
Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftaya rekorla başladı ve ons fiyatı bu sabah 4.242,17 dolara ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Yıl başından bu yana %61,5 oranında değer kazanan altın, yatırımcısını sevindirmeye devam ederken Avustralyalı bankacılık devi ANZ'den geleceğe yönelik çok konuşulacak bir tahmin geldi.

ANZ Bank: "Asıl Zirve 2026'da Görülecek"

Avustralya'nın en büyük bankalarından biri olan ANZ Bank, değerli metallerle ilgili güncel raporunu yayımladı. Banka analistleri altın fiyatlarının 2026 yılının ortasında zirve yapacağını öngörüyor.

Rapora göre, ons altının 2025 sonunda kısa bir süreliğine bin dolara kadar gerileyebileceği ancak ardından sert bir yükselişle Haziran 2026'da 4.600 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

ANZ, benzer bir yükselişi gümüş için de bekliyor. Analistler gümüşün ons fiyatının 2026 Haziran ayında 57,50 dolar seviyesine tırmanacağını tahmin ediyor.

JPMorgan CEO'su Dimon: "Altın Tutmak Mantıklı"

Finans dünyasının en etkili isimlerinden biri olan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altındaki keskin yükselişe rağmen bu dönemde portföyde altın bulundurmanın "mantıklı" olduğunu belirtti.

