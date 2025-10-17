Altın ve gümüş para basacak! Ünlü banka o tarihi verdi: İşte yeni hedef
Küresel piyasalarda ons altın fiyatları tarihi bir rekora imza atarak 4.242 dolar seviyesine ulaştı. Bu tarihi zirve altın yatırımcılarının ve piyasa analistlerinin gözünü gelecek tahminlerine çevirdi. Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ Bank) yayımladığı son raporda 2026 yılı için yeni altın fiyatı zirvesi beklediğini duyurarak piyasada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan dünyanın en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'ın altın ve ekonomi üzerine yaptığı dikkat çeken yorumlar da yatırımcılar için yol gösterici oldu. Bu gelişmeler ışığında güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte ons altındaki rekorun iç piyasalara yansıması ve uzmanların gelecek tahminlerinin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 09:15