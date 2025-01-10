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Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

10 Ocak Cuma günü altın fiyatları, ABD'den gelen işsizlik verileri ve Fed yetkililerinin enflasyon öngörüleri sonrasında güne yükselişle başladı. İşte haftanın beşinci iş gününde altın fiyatları.

Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:55
Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

10 Ocak Cuma sabahında altın fiyatları, ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Güncel verilere göre, gram altın 3.050 lira, çeyrek altın ise 5.025 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? 22 ayar altın bilezik fiyatı yükseldi mi? İşte canlı kur fiyatları.

Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

Gram altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 3.047,39

SATIŞ(TL) 3.048,05

Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

Tam altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 19.554,50

SATIŞ(TL) 19.938,36

Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

Çeyrek altın

ALIŞ(TL) 4.975,00

SATIŞ(TL) 5.025,00

Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 19.841,00

SATIŞ(TL) 20.016,00