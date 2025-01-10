Altın kanatlandı! Canlı altın kaç TL oldu 10 Ocak? Bugün gram, tam altın ne kadar?

10 Ocak Cuma sabahında altın fiyatları, ekonomiyle ilgilenenler ve yatırımcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Güncel verilere göre, gram altın 3.050 lira, çeyrek altın ise 5.025 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? 22 ayar altın bilezik fiyatı yükseldi mi? İşte canlı kur fiyatları.