Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

Altın fiyatlarında kısa vadeli gerilemeler yatırımcılarda kafa karışıklığı yaratmış olsa da dünyanın önde gelen yatırım bankaları uzun vadeli pozisyonunu koruyor. Goldman Sachs, ons başına 3.100 dolarlık güçlü bir yıl sonu tahminiyle yatırımcılara umut veriyor.
|Senaryo
|Yıl Sonu Tahmini (Ons/USD)
|Açıklama
|Temel Senaryo
|3.100 $
|Merkez bankası alımları güçlü, Fed yumuşak adımlar atıyor
|İyimser Senaryo
|3.300 $
|Siyasi belirsizlik artar, güvenli liman talebi yükselir
|Merkez Bankası Ağırlıklı Senaryo
|3.250 $
|Hazine rezervleri altına kayarsa fiyatlar sıçrar
|Negatif Senaryo
|3.060 $
|Fed faizleri sabit tutarsa yükseliş sınırlı kalabilir
📈 Bu tabloda yer alan rakamlar yatırım tavsiyesi değil, analiz yorumudur.