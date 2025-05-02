Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

🏛️ MERKEZ BANKALARI ALTINA NEDEN BU KADAR YÖNELİYOR?

2022 yılında Rusya varlıklarının dondurulmasının ardından birçok merkez bankası, ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için rezerv çeşitlendirmeye gitti. Altın bu süreçte güvenli liman özelliğiyle öne çıktı. Asya ve Orta Doğu ülkeleri dolar rezervlerini azaltırken altın alımlarını hızlandırdı. Bu durum küresel kurumsal altın talebinde beş kata yakın bir artış yarattı.