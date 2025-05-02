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Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

Altın fiyatlarında kısa vadeli gerilemeler yatırımcılarda kafa karışıklığı yaratmış olsa da dünyanın önde gelen yatırım bankaları uzun vadeli pozisyonunu koruyor. Goldman Sachs, ons başına 3.100 dolarlık güçlü bir yıl sonu tahminiyle yatırımcılara umut veriyor.

Giriş Tarihi: 02.05.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:00
Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

🏦 GOLDMAN SACHS ANALİSTLERİNDEN NET TAHMİN: 3.100 DOLAR ANA SENARYO

Goldman Sachs Araştırma Ekibi, altın fiyatlarıyla ilgili 2025 yılı projeksiyonlarını güncelledi. Ekip, Aralık ayında merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımı yapmasını temel argüman olarak öne çıkarıyor.

📌 Aralık 2024 verisi:

Kurumsal altın talebi ortalaması: 17 ton

Aralık 2024'teki kurumsal talep: 108 ton

Bu ani artış, merkez bankalarının altına olan ilgisinin yalnızca geçici olmadığını ortaya koyuyor. Rusya Merkez Bankası'nın Londra piyasasından ayrılması, talebi daha da merkezileştirdi.

Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

🔍 FİYAT ARTIŞINI TETİKLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

Goldman Sachs'ın tahminlerini yukarı yönlü revize etmesindeki temel sebepler şunlar:

✅ Merkez bankası alımlarının artması

✅ Küresel politika belirsizliklerinin sürmesi

✅ ABD faiz indirimine dair beklentilerin devam etmesi

✅ Doların güç kaybetmesi

✅ Jeopolitik gerilimlerin altına olan güveni artırması

Goldman Sachs'ın araştırma analisti Lina Thomas "Merkez bankaları ayda ortalama 70 ton altın alırsa fiyatlar 3.200 doları geçebilir" ifadelerini kullanıyor.

Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

📊 OLASI SENARYOLARA GÖRE 2025 ALTIN FİYATLARI

Senaryo Yıl Sonu Tahmini (Ons/USD) Açıklama
Temel Senaryo 3.100 $ Merkez bankası alımları güçlü, Fed yumuşak adımlar atıyor
İyimser Senaryo 3.300 $ Siyasi belirsizlik artar, güvenli liman talebi yükselir
Merkez Bankası Ağırlıklı Senaryo 3.250 $ Hazine rezervleri altına kayarsa fiyatlar sıçrar
Negatif Senaryo 3.060 $ Fed faizleri sabit tutarsa yükseliş sınırlı kalabilir

📈 Bu tabloda yer alan rakamlar yatırım tavsiyesi değil, analiz yorumudur.

Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

🏛️ MERKEZ BANKALARI ALTINA NEDEN BU KADAR YÖNELİYOR?

2022 yılında Rusya varlıklarının dondurulmasının ardından birçok merkez bankası, ABD dolarına olan bağımlılığı azaltmak için rezerv çeşitlendirmeye gitti. Altın bu süreçte güvenli liman özelliğiyle öne çıktı. Asya ve Orta Doğu ülkeleri dolar rezervlerini azaltırken altın alımlarını hızlandırdı. Bu durum küresel kurumsal altın talebinde beş kata yakın bir artış yarattı.

Altın fiyatı çakıldı! Dev finans kuruluşu duyurdu: Sene sonu bu rakama hazır olun

💡 YATIRIMCI NE YAPMALI?

Altın yatırımında uzun vadeli düşünmek her zaman avantaj sağlar. Şu noktalara dikkat etmek gerekir:

🔹 Günlük hareketler yerine makroekonomik veriler takip edilmeli

🔹 Fiyat düşüşlerinde panik satış yapılmamalı

🔹 Fiziki altın ve dijital yatırım araçları birlikte değerlendirilmeli

🔹 Merkez bankası raporları ve Fed açıklamaları düzenli izlenmeli