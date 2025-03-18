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AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | Hangi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

AJet, yurt dışı seyahat planları yapan yolcularına özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Kampanya dahilinde AJet'in yurt dışı uçuşlarına biletler sadece 19 eurodan satışa sunuluyor. Peki hangi ülkeler için geçerli olacak? İşte merak edilen açıklamalar.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 10:54
AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | angi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

Türkiye'nin hava yolu markası AJet, yurt dışı uçuşları için başlattığı yeni kampanya ile seyahatseverlere büyük fırsatlar sunuyor. Kampanya, popüler Avrupa ve Asya destinasyonlarına yapılacak uçuşlar için geçerli olacak.

AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | angi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

Kampanya Kapsamındaki Popüler Rotalar

AJet'in yeni kampanyası, Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi öne çıkan şehirler dahil 16 farklı ülkeyi kapsıyor. Yaz tatilini erken planlamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan bu kampanya, seyahatseverlere geniş bir destinasyon seçeneği sunuyor.

AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | angi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

İndirimli Biletler 19 Euro/Dolar'dan Başlıyor

AJet, 18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkaracağı indirimli biletleri 19 euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | angi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

Kampanya, toplamda 27.500 koltuk için geçerli olacak ve yaz aylarında seyahat etmek isteyenler için büyük bir fırsat yaratacak. İndirimli biletler, 1 Mayıs – 19 Haziran 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.

AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | angi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER VE FİYAT LİSTESİ

Ülke Kalkış Havalimanı Varış Havalimanı Fiyat (Başlangıç)
Almanya Frankfurt Havalimanı (FRA) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 1 EUR
Almanya Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 3 EUR
Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 4 EUR
Avusturya Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 5 EUR
Kosova Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 9 EUR
Almanya Hannover Havalimanı (HAJ) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 13 EUR
İngiltere Londra Stansted Havalimanı (STN) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 13 EUR
Almanya Frankfurt Havalimanı (FRA) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 15 EUR
Avusturya Viyana Schwechat Havalimanı (VIE) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 15 EUR
Almanya Stuttgart Havalimanı (STR) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 15 EUR
Almanya Hamburg Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 18 EUR
Fransa Lyon Saint Exupery Havalimanı (LYS) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 19 EUR
Gürcistan Tiflis Havalimanı (TBS) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 19 EUR
Bosna Hersek Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 19 EUR
İsviçre Zürih Kloten Havalimanı (ZRH) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 19 EUR
Fransa Paris Charles De Gaulle Havalimanı (CDG) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 21 EUR
Almanya Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 22 EUR
Almanya Köln Bonn Havalimanı (CGN) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 22 EUR
Bosna Hersek Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 24 EUR
Macaristan Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 26 EUR
Hollanda Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 29 EUR
Almanya Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 29 EUR
İsviçre Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 33 EUR
İtalya Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 34 EUR
Almanya Stuttgart Havalimanı (STR) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 35 EUR
Almanya Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 35 EUR
Belçika Brüksel Havalimanı (BRU) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 35 EUR
Almanya Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 36 EUR
İngiltere Londra Stansted Havalimanı (STN) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 36 EUR
Almanya Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 37 EUR
Azerbaycan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 39 EUR
Danimarka Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH) Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) 39 EUR
Almanya Köln Bonn Havalimanı (CGN) Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB) 39 EUR