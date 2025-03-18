AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | Hangi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

Kampanya Kapsamındaki Popüler Rotalar

AJet'in yeni kampanyası, Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi öne çıkan şehirler dahil 16 farklı ülkeyi kapsıyor. Yaz tatilini erken planlamak isteyenler için cazip fırsatlar sunan bu kampanya, seyahatseverlere geniş bir destinasyon seçeneği sunuyor.