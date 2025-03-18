AJET yurt dışı ucuz bilet kampanyası 2025 | Hangi ülkelerde ve tarihlerde geçerli olacak?

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU ÜLKELER VE FİYAT LİSTESİ
|Ülke
|Kalkış Havalimanı
|Varış Havalimanı
|Fiyat (Başlangıç)
|Almanya
|Frankfurt Havalimanı (FRA)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|1 EUR
|Almanya
|Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|3 EUR
|Hollanda
|Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|4 EUR
|Avusturya
|Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|5 EUR
|Kosova
|Priştine Uluslararası Havalimanı (PRN)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|9 EUR
|Almanya
|Hannover Havalimanı (HAJ)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|13 EUR
|İngiltere
|Londra Stansted Havalimanı (STN)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|13 EUR
|Almanya
|Frankfurt Havalimanı (FRA)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|15 EUR
|Avusturya
|Viyana Schwechat Havalimanı (VIE)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|15 EUR
|Almanya
|Stuttgart Havalimanı (STR)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|15 EUR
|Almanya
|Hamburg Fuhlsbüttel Havalimanı (HAM)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|18 EUR
|Fransa
|Lyon Saint Exupery Havalimanı (LYS)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|19 EUR
|Gürcistan
|Tiflis Havalimanı (TBS)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|19 EUR
|Bosna Hersek
|Tuzla Uluslararası Havalimanı (TZL)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|19 EUR
|İsviçre
|Zürih Kloten Havalimanı (ZRH)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|19 EUR
|Fransa
|Paris Charles De Gaulle Havalimanı (CDG)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|21 EUR
|Almanya
|Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|22 EUR
|Almanya
|Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|22 EUR
|Bosna Hersek
|Saraybosna Uluslararası Havalimanı (SJJ)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|24 EUR
|Macaristan
|Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı (BUD)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|26 EUR
|Hollanda
|Amsterdam Schiphol Havalimanı (AMS)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|29 EUR
|Almanya
|Düsseldorf Rhein Ruhr Uluslararası Havalimanı (DUS)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|29 EUR
|İsviçre
|Basel Mulhouse Freiburg Havalimanı (BSL)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|33 EUR
|İtalya
|Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci Havalimanı (FCO)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|34 EUR
|Almanya
|Stuttgart Havalimanı (STR)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|35 EUR
|Almanya
|Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|35 EUR
|Belçika
|Brüksel Havalimanı (BRU)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|35 EUR
|Almanya
|Münih Franz Josef Strauss Uluslararası Havalimanı (MUC)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|36 EUR
|İngiltere
|Londra Stansted Havalimanı (STN)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|36 EUR
|Almanya
|Berlin Brandenburg Havalimanı (BER)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|37 EUR
|Azerbaycan
|Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı (GYD)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|39 EUR
|Danimarka
|Kopenhag Kastrup Havalimanı (CPH)
|Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW)
|39 EUR
|Almanya
|Köln Bonn Havalimanı (CGN)
|Ankara Esenboğa Havalimanı (ESB)
|39 EUR