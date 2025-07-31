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Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek enflasyon verilerine çevirdi. Kira artış oranları her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor. Özellikle konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre hesaplanıyor.

Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:28
Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Kira sözleşmesini Ağustos ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerine çevirmiş durumda. Kira zamlarının belirlenmesinde esas alınan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri, her ay düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Peki Ağustos 2025 kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı Ağustos ayına ilişkin kira artış oranı 4 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Kira sözleşmesi bu ay yenilenecek olanlar, zam oranlarını bu tarihten itibaren net olarak öğrenebilecek.

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Temmuz 2025 Zam Oranı Ne Kadardı?

TÜİK'in yayımladığı son verilere göre, Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı. Bu oran, konut sahipleri ve kiracılar için zam hesabında doğrudan kullanılıyor.

Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Kira Artışı Hesaplama Örnekleri

Zam oranının yüzde 43,23 olduğu senaryoya göre aşağıda bazı hesaplama örnekleri yer alıyor:

Mevcut kira: 10.000 TL
Zam oranı: %43,23
Zam bedeli: 4.323 TL
Yeni kira: 14.323 TL