Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama

Temmuz 2025 Zam Oranı Ne Kadardı?

TÜİK'in yayımladığı son verilere göre, Temmuz ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 43,23 olarak açıklandı. Bu oran, konut sahipleri ve kiracılar için zam hesabında doğrudan kullanılıyor.