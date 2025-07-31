Ağustos ayı kira artış oranı 2025: TÜİK yeni kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İş yeri, konut kira zammı hesaplama
Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek enflasyon verilerine çevirdi. Kira artış oranları her ay TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre belirleniyor. Özellikle konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı 12 aylık ortalama TÜFE'ye göre hesaplanıyor.
Giriş Tarihi: 31.07.2025 13:28