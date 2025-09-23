Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın merakla beklenen 3.500 personel alımı başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından, on binlerce infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve diğer kadrolara başvuran aday şimdi CTE sonuç açıklama ekranını bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü ve uygulamalı sınavlarda adayları neler bekliyor? İşte tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:19
Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrolarında görev almak üzere başvuru yapan on binlerce aday için en kritik bekleyiş başladı. 15 Ağustos'ta tamamlanan 3.500 kişilik infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, şoför ve aşçı alımı başvuru sürecinin ardından, gözler tamamen açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek olan ve bir sonraki aşama olan sözlü/uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazananların listesi, adayların kariyer yolculuğunda bir dönüm noktası olacak. Peki, Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman ilan edilecek ve mülakat süreci nasıl işleyecek? İşte atama bekleyen adaylar için son gelişmeler ve adım adım süreç.

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 Personel Alımı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Sonuçlar Neden Gecikti? Beklentiler ve Kritik Tarih Aralığı

15 Ağustos'ta sona eren başvuruların üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesi, adaylar arasındaki heyecanı ve "sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunu zirveye taşıdı. Gecikmenin temel nedeni, Adalet Bakanlığı alımlarının sadece KPSS puanına dayanmamasıdır. Ancak geçmiş alım süreçleri göz önüne alındığında, genellikle başvuruların bitiminden sonra 4-6 hafta içinde sonuçlar ilan edilmektedir. Sonuçların Eylül ayının son haftası veya en geç Ekim ayının ilk haftasında duyurulması kuvvetle muhtemeldir.

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 Personel Alımı Sonuçları Nereden ve Nasıl Öğrenilecek? İşte Resmi Adres

Adalet Bakanlığı, alım sonuçlarını merkezi bir sistem üzerinden duyurmaz. Her adayın başvuru yaptığı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın (Adliyenin) resmi web sitesini takip etmesi gerekmektedir. CTE kadroları (İKM, aşçı, şoför vb.) için ise ana duyuru kaynağı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesidir.

CTE Duyuruları İçin Resmi Adres: https://cte.adalet.gov.tr/Home/

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Sonuçlar, genellikle PDF formatında bir liste olarak yayımlanır. Adayların bu listeden T.C. kimlik numaraları ile kendi durumlarını kontrol etmeleri gerekecektir. Listede, mülakata veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat bilgileri de yer alacaktır.

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Mülakat ve Uygulamalı Sınav Süreci: Hangi Kadroyu Ne Bekliyor?

KPSS puan sıralamasına göre listeye giren adayları, kadrolara göre farklı sınavlar bekliyor:

İnfaz ve Koruma Memurluğu (İKM): Önce boy-kilo ölçümü yapılır. Bu aşamayı geçen adaylar, komisyon önünde sözlü mülakata alınır.