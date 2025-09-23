Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kadrolarında görev almak üzere başvuru yapan on binlerce aday için en kritik bekleyiş başladı. 15 Ağustos'ta tamamlanan 3.500 kişilik infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi, mübaşir, şoför ve aşçı alımı başvuru sürecinin ardından, gözler tamamen açıklanacak olan sonuçlara çevrildi. KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek olan ve bir sonraki aşama olan sözlü/uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazananların listesi, adayların kariyer yolculuğunda bir dönüm noktası olacak. Peki, Adalet Bakanlığı 3.500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçları ne zaman ilan edilecek ve mülakat süreci nasıl işleyecek? İşte atama bekleyen adaylar için son gelişmeler ve adım adım süreç.