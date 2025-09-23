Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı? CTE İKM sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Adalet Bakanlığı'nın merakla beklenen 3.500 personel alımı başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. 15 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından, on binlerce infaz ve koruma memuru (İKM), zabıt katibi ve diğer kadrolara başvuran aday şimdi CTE sonuç açıklama ekranını bekliyor. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü ve uygulamalı sınavlarda adayları neler bekliyor? İşte tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 23.09.2025 11:19