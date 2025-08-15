Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? Başvurular ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı sürecinde başvuru takvimi merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne binlerce infaz koruma memuru ve farklı kadrolarda personel alınacağı duyurulmuştu. 1 Ağustos'ta başlayan başvuruların sona ermesine az bir süre kala, adaylar başvuru şartları, sürecin işleyişi ve sonuç tarihlerini yakından takip ediyor. Peki Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 15.08.2025 15:57
Binlerce adayın merakla beklediği Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sürecinde geri sayım başladı. İlan kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, hemşire, şoför, aşçı ve çeşitli destek personeli kadroları için alımlar gerçekleştirilecek. 1 Ağustos'ta başlayan başvurularda son tarih yaklaşırken, gözler hem başvuru detaylarında hem de sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte son başvuru tarihi ve şartları…

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve çeşitli destek pozisyonlarında görevlendirilmek üzere toplam 5 bin yeni personel alımı yapacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edecek. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda çalıştırılmak üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alımı gerçekleştirecek.

Her iki genel müdürlüğün yapacağı alımlar, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Adalet komisyonlarınca düzenlenecek sınavlara, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecek.

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımına ilişkin sonuçlar henüz açıklanmadı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme ve sınavların sonucunda, kazanan adaylar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adalet Bakanlığı'nın her iki personel alımı için başvurular, 1 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü bünyesindeki kadrolara başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek alımlar için ise adaylar, Kariyer Kapısı platformu üzerinden, isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

(Kaynak: AA)