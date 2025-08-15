Adalet Bakanlığı 5 bin personel alımı sonuçları açıklandı mı? Başvurular ne zaman bitiyor, nasıl yapılır?

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI

Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru, zabıt katibi, hemşire ve çeşitli destek pozisyonlarında görevlendirilmek üzere toplam 5 bin yeni personel alımı yapacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 1500 sözleşmeli zabıt katibi istihdam edecek. Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü ise sözleşmeli pozisyonda çalıştırılmak üzere 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alımı gerçekleştirecek.

Her iki genel müdürlüğün yapacağı alımlar, uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Adalet komisyonlarınca düzenlenecek sınavlara, 2024 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türlerinden en az 70 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecek.