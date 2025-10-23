Kadraj Galeri Kadraj İkon Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı?

Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen ve yaklaşık 40 maddeden oluştuğu belirtilen 11. Yargı Paketi'ndeki son gelişmeler hem hukuk camiası hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun taslak çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu belirtilen paket artan suç türlerine karşı cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Kamuoyunun en çok merak ettiği genel af ve kapsamlı infaz düzenlemesi konularında hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den net ve kesin açıklamalar geldi. Peki Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler genel af var mı?

Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:48
11. Yargı Paketi Ne Zaman Meclis'e Sunulacak? Son Durum Ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin çalışma taslağının milletvekillerine iletildiği belirtildi. Bu gelişme, paketin yasalaşma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini gösteriyor. Habertürk'ten edinilen bilgilere göre, 11. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Paketin Meclis'e gelmesiyle birlikte, hızla Adalet Komisyonu'nda görüşüleceği ve ardından Genel Kurul gündemine alınacağı tahmin ediliyor. Bu süreç, yasama takvimine bağlı olmakla birlikte, paketin kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Genel Af ve Kapsamlı İnfaz Düzenlemesi Var mı? Resmi Açıklamalar Ne Diyor?

Hükümlü ve hükümlü yakınlarının en büyük beklentisi olan genel af veya toplu infaz indirimi konusunda resmi makamlardan kesin ve net bir ret geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı son açıklamalarda, 11. Yargı Paketi'nin genel af anlamına gelebilecek herhangi bir madde içermediğini kesin bir dille ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de bu tezi destekleyerek, 11. Yargı Paketi'nde İnfaz Kanunu'nda değişiklik içeren bir düzenlemenin olmadığını belirtti. Güler, daha adil ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çalışmanın 11. Yargı Paketi kapsamında değil, ayrı bir başlıkta yürütüldüğünü ve neticelendiğinde gündeme alınacağını açıkladı.

Bu resmi açıklamalar ışığında, kamuoyunda geniş çaplı bir af ya da kapsamlı bir infaz indirimi beklentisinin bu paketle karşılanmayacağı netleşmiş durumda. Paketteki infaz düzenlemeleri ise daha çok suça sürüklenen çocuklara yönelik reformlarla sınırlı kalıyor.