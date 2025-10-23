Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı?
Türkiye'nin adalet sisteminde önemli değişiklikler getirmesi beklenen ve yaklaşık 40 maddeden oluştuğu belirtilen 11. Yargı Paketi'ndeki son gelişmeler hem hukuk camiası hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Adalet Bakanlığı ve Meclis Adalet Komisyonu'nun taslak çalışmalarını tamamlamak üzere olduğu belirtilen paket artan suç türlerine karşı cezaların caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Kamuoyunun en çok merak ettiği genel af ve kapsamlı infaz düzenlemesi konularında hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hem de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den net ve kesin açıklamalar geldi. Peki Adalet Bakanlığı 11. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, çıktı mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler genel af var mı?
Giriş Tarihi: 23.10.2025 14:48