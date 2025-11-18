6 ay ana para ödemesiz alıyorsunuz! 1.5 milyon TL fırsatı yarın başlıyor!
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ikinci Nefes Kredisi paketinin bütçesi, iş dünyasından gelen tarihi yoğun talep üzerine iki katına çıkarıldı. Bu anlamda işletmeler, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım iş birliğiyle sunulan, 6 ay anapara ödemesiz ve 1.5 Milyon TL limitli bu finansman desteğine hemen ulaşabilecek.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:15