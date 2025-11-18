Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 ay ana para ödemesiz alıyorsunuz! 1.5 milyon TL fırsatı yarın başlıyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan ikinci Nefes Kredisi paketinin bütçesi, iş dünyasından gelen tarihi yoğun talep üzerine iki katına çıkarıldı. Bu anlamda işletmeler, Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım iş birliğiyle sunulan, 6 ay anapara ödemesiz ve 1.5 Milyon TL limitli bu finansman desteğine hemen ulaşabilecek.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:15
Nefes Kredisi'nin toplam bütçesi 50 Milyar TL'ye yükseltildi. KOBİ'lere sunulan bu devasa destek yarın 19 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla resmen başvurulara açılıyor.

Kredi Koşulları Detaylandı: 6 Ay Rahat Nefes Dönemi

TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmelere açık olacak bu program, KOBİ'lerin yatırım, istihdam ve ihracat çarklarının zorlu ekonomik ortamda bile dönmeye devam etmesi için adeta bir "can suyu" görevi görecek. İşletmeler en fazla 1.5 milyon TL limit ile 36 ay vadeli ve en önemlisi 6 ay anapara ödemesiz bir finansman imkanına kavuşuyor.

Kimler Başvurabilir? Başvuru Yöntemi

Nefes Kredisi, seçici değil, kapsayıcı bir yapıya sahip. Başvuru yapabilmek için tek temel şart, işletmenin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı bir oda veya borsa üyesi olması.

Başvuru Süreci:

Üyelik Kontrolü: İşletmelerin, bağlı bulundukları ticaret veya sanayi odası ya da borsaya üyeliklerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Banka Başvurusu: Üyelik şartını sağlayan KOBİ'ler, doğrudan programa katılan bankaların şubelerine giderek başvurularını iletebilecekler.

Programa Katılan Bankalar:

Finansmana erişimin kolaylaştırılması amacıyla toplam 8 farklı banka bu pakette görev alıyor:

Halkbank

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Denizbank

Garanti BBVA

Akbank

Yapı Kredi

Ziraat Katılım