6 ay ana para ödemesiz alıyorsunuz! 1.5 milyon TL fırsatı yarın başlıyor!

Kredi Koşulları Detaylandı: 6 Ay Rahat Nefes Dönemi

TOBB'a bağlı tüm oda ve borsa üyesi işletmelere açık olacak bu program, KOBİ'lerin yatırım, istihdam ve ihracat çarklarının zorlu ekonomik ortamda bile dönmeye devam etmesi için adeta bir "can suyu" görevi görecek. İşletmeler en fazla 1.5 milyon TL limit ile 36 ay vadeli ve en önemlisi 6 ay anapara ödemesiz bir finansman imkanına kavuşuyor.