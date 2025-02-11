77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi? Garson, şoför, özel güvenlik, aşçı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. İş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Işıkhan, "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Ocak'ta 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından, 3 bin 692 kişinin ise iş kulüplerinden yararlandığı ve 696 eğitim kurumuna ziyarette bulunulduğu belirtildi.