Kadraj Galeri Kadraj İkon 77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi? Garson, şoför, özel güvenlik, aşçı...

77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi? Garson, şoför, özel güvenlik, aşçı...

Bu yılın ilk ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 107 bini aşarken, halen 77 bin seviyesinde açık iş bulunuyor. İŞKUR, en çok hangi alanlarda alım yapıldığını ve personel arandığını da açıkladı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:45
77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi?

İŞKUR, hayata geçirdiği programlarla, uygulamalarıyla istihdama katkısını sürdürüyor. Son olarak üniversitelilerin hem okuyup çalışmaları hem de iş hayatına hazırlanmaları için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular alınmaya başlanırken, Ocak ayı işgücü istatistikleri de belli oldu.

77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. İş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Işıkhan, "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Ocak'ta 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından, 3 bin 692 kişinin ise iş kulüplerinden yararlandığı ve 696 eğitim kurumuna ziyarette bulunulduğu belirtildi.

77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi?

EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINDI

İŞKUR'un Ocak ayı istatistik bültenine göre; yılın ilk ayında işe yerleştirilenlerin 35 bin 659'u kadın, 29 bin 965'i genç, 4 bin 430'u engelli ve 19 bin 921'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında görüldü. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde yapıldı.

77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi?

MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER VE İŞE YERLEŞTİRMELERDE İLK 10

Ocak ayında işe yerleştirmelerde ilk 10 şöyle gerçekleşti:

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Açık iş: 8.881

İşe yerleştirme: 7.629

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Açık iş: 4.650

İşe yerleştirme: 3.399

77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi?

REYON GÖREVLİSİ

Açık iş: 3.942

İşe yerleştirme: 3.098

MARKET ELEMANI

Açık iş: 2.682

İşe yerleştirme: 1.865

SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI

Açık iş: 3.678

İşe yerleştirme: 2.021

PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA)

Açık iş: 1.519

İşe yerleştirme: 1.817