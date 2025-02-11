77 BİN İŞÇİ ARANIYOR! İŞKUR ilan verdi! En çok aranan meslek hangisi? Garson, şoför, özel güvenlik, aşçı...

İŞKUR, hayata geçirdiği programlarla, uygulamalarıyla istihdama katkısını sürdürüyor. Son olarak üniversitelilerin hem okuyup çalışmaları hem de iş hayatına hazırlanmaları için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular alınmaya başlanırken, Ocak ayı işgücü istatistikleri de belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı. İş gücü piyasasını hedefleri doğrultusunda güçlendirmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Işıkhan, 'Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik' ifadelerini kullandı. Ocak'ta 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından, 3 bin 692 kişinin ise iş kulüplerinden yararlandığı ve 696 eğitim kurumuna ziyarette bulunulduğu belirtildi. EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINDI İŞKUR'un Ocak ayı istatistik bültenine göre; yılın ilk ayında işe yerleştirilenlerin 35 bin 659'u kadın, 29 bin 965'i genç, 4 bin 430'u engelli ve 19 bin 921'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında görüldü. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi' mesleklerinde yapıldı. MESLEKLERE GÖRE AÇIK İŞLER VE İŞE YERLEŞTİRMELERDE İLK 10 Ocak ayında işe yerleştirmelerde ilk 10 şöyle gerçekleşti: ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ) Açık iş: 8.881 İşe yerleştirme: 7.629 GÜVENLİK GÖREVLİSİ Açık iş: 4.650 İşe yerleştirme: 3.399 REYON GÖREVLİSİ Açık iş: 3.942 İşe yerleştirme: 3.098 MARKET ELEMANI Açık iş: 2.682 İşe yerleştirme: 1.865 SATIŞ ELEMANI / DANIŞMANI Açık iş: 3.678 İşe yerleştirme: 2.021 PERAKENDE SATIŞ ELEMANI (GIDA) Açık iş: 1.519 İşe yerleştirme: 1.817 KONFEKSİYON İŞÇİSİ Açık iş: 3.584 İşe yerleştirme: 2.802 DİĞER İMALAT VE İLGİLİ İŞÇİLER (ELLE) Açık iş: 2.931 İşe yerleştirme: 2.665 MAKİNECİ (DİKİŞ) Açık iş: 3.298 İşe yerleştirme: 1.516 SERVİS ELEMANI (GARSON) Açık iş: 4.743 İşe yerleştirme: 2.752 EN ÇOK AÇIK İMALATTA İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Ocak ayında 199 bin 405 oldu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (75 bin 553 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), servis elemanı (garson) ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde oldu. İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 146 bini aştı. İŞKUR'da halen 77 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 16 bin 977 kişiyle beden işçiliği aldı. 2 bin 873 kişiyle temizlik görevlisi, bin 378 kişiyle satış elemanı / danışmanı, bin 154 kişiyle paketleme işçisi, bin 145 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 75 kişiyle makineci (dikiş) takip ediyor. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer alıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. AÇIK İŞTE İLK 30 MESLEK Halen İŞKUR'un internet sitesinde başvuruya açık açık işlerde başı çeken alanlar şöyle: Beden işçisi (genel): 16.977 Temizlik görevlisi: 2.873 Satış elemanı / danışmanı: 1.378 Paketleme işçisi: 1.154 Konfeksiyon işçisi: 1.145 Makineci (dikiş): 1.075 Ön muhasebeci: 1.073 Servis elemanı (garson): 1.046 Kamyon şoförü: 679 Şoför-yük taşıma: 662 Güvenlik görevlisi: 594 Büro memuru (genel): 1.026 Ambar/depo görevlisi: 1.025 Kasiyer: 1.006 Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 785 Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 594 Elektrikçi (genel): 545 Forklift operatörü: 541 Mutfak görevlisi: 535 Bulaşıkçı (stevard): 535 Perakende satış elemanı (gıda): 534 Reyon görevlisi: 527 Market elemanı: 483 Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 480 Kaynakçı: 479 Betonarmeci: 435 Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 517 Turizm ve otelcilik elemanı: 514 Mermer işçisi: 496 Aşçı: 489