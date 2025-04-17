650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu
Türkiye'de ekonomi ve finans piyasalarında dikkatler Merkez Bankası'nın politika faizine yapacağı düzenlemeye çevrilmişken mevduat faizlerinde de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Son gelen verilere göre Türkiye'deki mevduat faiz oranları yeniden yüzde 50'yi bulmuş durumda. Peki 17 Nisan itibarıyla en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 650 bin TL'nin 32 günlük (1 aylık) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste.
Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:22