650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de bankalar, yatırımcılara yüksek faiz oranları ile cazip vadeli mevduat fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle 650 bin TL yatırımı olan bir kişi için 32 günlük (1 aylık) mevduat getirisinin ne kadar olacağı, bankadan bankaya değişiyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 650 bin TL için hesaplanan faiz getirileri...