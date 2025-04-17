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650 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Halkbank, İş Bankası, QNB, TEB mevduat tablosu

Türkiye'de ekonomi ve finans piyasalarında dikkatler Merkez Bankası'nın politika faizine yapacağı düzenlemeye çevrilmişken mevduat faizlerinde de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Son gelen verilere göre Türkiye'deki mevduat faiz oranları yeniden yüzde 50'yi bulmuş durumda. Peki 17 Nisan itibarıyla en yüksek mevduat faizi hangi bankada? 650 bin TL'nin 32 günlük (1 aylık) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 08:22
650 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Bugün en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye'de bankalar, yatırımcılara yüksek faiz oranları ile cazip vadeli mevduat fırsatları sunmaya devam ediyor. Özellikle 650 bin TL yatırımı olan bir kişi için 32 günlük (1 aylık) mevduat getirisinin ne kadar olacağı, bankadan bankaya değişiyor. İşte bankaların sunduğu faiz oranları ve 650 bin TL için hesaplanan faiz getirileri...

650 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Bugün en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

ING
Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 22.766,03 TL

Vade Sonu Tutar: 672.766,03 TL

650 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Bugün en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

Fibabanka
Kiraz Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 23.734,79 TL

Vade Sonu Tutar: 673.734,79 TL

650 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Bugün en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

HSBC
Modern Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 23.734,79 TL

Vade Sonu Tutar: 673.734,79 TL

650 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi belli oldu! Bugün en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

QNB
Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: %48,5

Net Kazanç: 23.492,6 TL

Vade Sonu Tutar: 673.492,6 TL