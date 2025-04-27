60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri
Bu yıl 60. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da görkemli bir törenle start aldı. Organizasyonun ilk etabının başlangıç noktasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bisikletçilerin heyecanlı bekleyişine son vererek turun startını verdi. Antalya'nın Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndan başlayan bu tarihi organizasyon yerli ve yabancı bisikletseverlerin ilgisini çekti.
Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:40