60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Spor Turizminin Öne Çıkan Şehri: Antalya

Bakan Bak yarışın başlangıcında yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda spora yaptığı yatırımları ve uluslararası arenada kazandığı prestiji vurguladı. Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi haline geldiğini belirten Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizdeki spor organizasyonlarına olan destek her geçen yıl artıyor. Antalya, spor turizmi açısından bizim marka şehrimiz. Dünyanın pek çok yerinden bisiklet severler bugün Türkiye'nin güzelliklerini canlı olarak izleyecek" dedi.