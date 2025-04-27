Kadraj Galeri Kadraj İkon 60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Bu yıl 60. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'da görkemli bir törenle start aldı. Organizasyonun ilk etabının başlangıç noktasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bisikletçilerin heyecanlı bekleyişine son vererek turun startını verdi. Antalya'nın Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'ndan başlayan bu tarihi organizasyon yerli ve yabancı bisikletseverlerin ilgisini çekti.

Giriş Tarihi: 27.04.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 11:40
60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı. Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan bu prestijli organizasyon, Türkiye'nin spor dünyasındaki yerini pekiştiren önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Başlangıç Noktası: Antalya

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan yarışta start seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Spor Turizminin Öne Çıkan Şehri: Antalya

Bakan Bak yarışın başlangıcında yaptığı konuşmada Türkiye'nin son yıllarda spora yaptığı yatırımları ve uluslararası arenada kazandığı prestiji vurguladı. Türkiye'nin büyük bir spor ülkesi haline geldiğini belirten Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizdeki spor organizasyonlarına olan destek her geçen yıl artıyor. Antalya, spor turizmi açısından bizim marka şehrimiz. Dünyanın pek çok yerinden bisiklet severler bugün Türkiye'nin güzelliklerini canlı olarak izleyecek" dedi.

60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Sporun Önemi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Bakan Bak sporun özellikle de bisikletin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Çağımızın büyük sorunlarından biri olan obezite ile mücadelede sporun rolünün önemli olduğunu belirterek, "Bisiklet, doğayla iç içe yapılan, keyifli bir spor dalıdır. İnsanları hareket etmeye teşvik eder ve sağlıklı bir yaşam tarzına katkı sağlar. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyoruz." dedi.

60. Türkiye Bisiklet Turu güzergahları 2025 | Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nerede başlayıp bitecek? TUR 2025 saatleri

Yarışın Detayları ve 60. Yıl Coşkusu

Toplamda 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı bu yılki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Yarışın ilk etabında bisikletçiler, Antalya'nın zorlu parkurlarında 132 kilometre pedal çevirecek. Her bir etabın ardından, yarışın uluslararası izleyiciler tarafından takip edilebilmesi amacıyla canlı yayınlar gerçekleştirilecek.