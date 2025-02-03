6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üzerinden tam 2 yıl geçti. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan bu depremler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illerde büyük tahribata yol açmış, yüzbinlerce insanı etkilemişti. Depremler nedeniyle binlerce bina yıkılmış çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Bu nedenle 6 Şubat her yıl hem acı hatıralarla anılıyor hem de felaketten etkilenen illerde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.