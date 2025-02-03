Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe hangi illerde okullar tatil? Adıyaman...

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe hangi illerde okullar tatil? Adıyaman...

6 Şubat 2025 Türkiye'nin hafızalarına kazınan Kahramanmaraş merkezli depremin 2. yıl dönümüne denk geliyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremi büyük bir yıkıma yol açmış ve tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Depremler sonucu Türkiye genelinde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı. Bu felaketten sonra 6 Şubat'ın anısına okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:11
6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üzerinden tam 2 yıl geçti. "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan bu depremler, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illerde büyük tahribata yol açmış, yüzbinlerce insanı etkilemişti. Depremler nedeniyle binlerce bina yıkılmış çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Bu nedenle 6 Şubat her yıl hem acı hatıralarla anılıyor hem de felaketten etkilenen illerde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? HANGİ İLLERDE?

Adıyaman'da, kabristan ve taziye ziyaretlerinin yoğunluğu nedeniyle depremlerin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

Valilikten yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde ilde düzenlenecek anma programları vatandaşlar tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği belirtildi.

6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

Bu değerlendirme nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde bir gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

Adıyaman Valisi Osman Varol ise makamında düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümündeki anma etkinlikleri için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.