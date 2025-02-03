6 ŞUBAT’TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe okul var mı, yok mu? Adıyaman...

6 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL Mİ 2025? 6 Şubat Perşembe hangi illerde okullar tatil? Adıyaman...
6 Şubat 2025 Türkiye'nin hafızalarına kazınan Kahramanmaraş merkezli depremin 2. yıl dönümüne denk geliyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 depremi büyük bir yıkıma yol açmış ve tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Depremler sonucu Türkiye genelinde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı. Bu felaketten sonra 6 Şubat'ın anısına okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:11