6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat deprem şehitleri için resimli, duygusal, kısa anma mesajları ve sözleri

"6 Şubat 2023, hepimizin yüreğini parçalayarak geçti. Her bir kaybın ardında bir hayat, bir aile ve bir umut vardı. Depremde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, acılı ailelere başsağlığı diliyoruz. Türkiye olarak iki yıl boyunca birlikte acıyı paylaştık, acılarımızın daha fazla yaşanmaması dileğiyle. Birlikte daha güçlüyüz."