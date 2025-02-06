Kadraj Galeri Kadraj İkon 6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat deprem şehitleri için resimli, duygusal, kısa anma mesajları ve sözleri

6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat deprem şehitleri için resimli, duygusal, kısa anma mesajları ve sözleri

6 Şubat 2023 Türkiye'nin tarihine "asrın felaketi" olarak kazındı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sadece binlerce cana mal olmakla kalmadı aynı zamanda yüreklere derin acılar ve unutulmaz hatıralar bıraktı. Üzerinden tam iki yıl geçmesine rağmen, 6 Şubat'ın yaraları hala içimizde. Bugün kaybettiklerimizi rahmetle anıyor ve geride kalanlara sabır diliyoruz. İşte 6 Şubat depremi için anlamlı, duygusal taziye mesajları ve sözleri.

Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:12
6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde resimli, duygusal kısa anma mesajları

Türkiye 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük felakette kaybettiği canları unutmadı. 2025 yılıyla birlikte 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde ülke genelinde derin bir hüzün ve dayanışma havası hakim. Deprem şehitlerinin anılacağı bu anlamlı günde milyonlarca vatandaş sosyal medya platformları üzerinden başsağlığı mesajları ve taziye dilekleri paylaşıyor.

6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde resimli, duygusal kısa anma mesajları

Kısa Anma Mesajları:

"6 Şubat 2023'te kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz."
"Yüzyılın felaketinde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum."
"6 Şubat, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Depremde kaybettiğimiz canları unutmuyor, acılarını paylaşıyoruz."
"Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve güç diliyoruz."

6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde resimli, duygusal kısa anma mesajları

Uzun Anma Mesajları:

"6 Şubat 2023, tarihin en acı günlerinden biri olarak hafızalarımızda kaldı. Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelere sabır diliyoruz. Türkiye olarak her zaman depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız."

6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde resimli, duygusal kısa anma mesajları

"İki yıl önce bugün, yüreğimizi dağlayan bir felaket yaşadık. 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizi etkileyerek hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızın acısını derinden hissettirdi. O günden bu yana kayıplarımızı anıyor, geride kalanlara güç ve sabır diliyoruz. Hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye için bir aradayız."

6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde resimli, duygusal kısa anma mesajları

"6 Şubat 2023, hepimizin yüreğini parçalayarak geçti. Her bir kaybın ardında bir hayat, bir aile ve bir umut vardı. Depremde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyor, acılı ailelere başsağlığı diliyoruz. Türkiye olarak iki yıl boyunca birlikte acıyı paylaştık, acılarımızın daha fazla yaşanmaması dileğiyle. Birlikte daha güçlüyüz."