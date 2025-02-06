6 Şubat depremi taziye mesajları! 6 Şubat deprem şehitleri için resimli, duygusal, kısa anma mesajları ve sözleri
6 Şubat 2023 Türkiye'nin tarihine "asrın felaketi" olarak kazındı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sadece binlerce cana mal olmakla kalmadı aynı zamanda yüreklere derin acılar ve unutulmaz hatıralar bıraktı. Üzerinden tam iki yıl geçmesine rağmen, 6 Şubat'ın yaraları hala içimizde. Bugün kaybettiklerimizi rahmetle anıyor ve geride kalanlara sabır diliyoruz. İşte 6 Şubat depremi için anlamlı, duygusal taziye mesajları ve sözleri.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:12