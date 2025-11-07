Kadraj Galeri Kadraj İkon 500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! TOKİ 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! TOKİ 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Tarihi Sosyal Konut Hamlesi'nde 'Genç Kontenjanı' Detayları Netleşti! 18-30 yaş arası gençlerin merakla beklediği TOKİ başvuru şartları açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kritik uyarısı, başvuruda bulunacak on binlerce genci yakından ilgilendiriyor: Peki 30 yaş altı TOKİ başvuru şartları neler? Anne babasının üstüne ev olanlar başvuru yapabilir mi?

Giriş Tarihi: 07.11.2025 09:16
500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla beklenen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım sona eriyor. Başvuruların 10 Kasım Pazartesi günü başlayacağı dev projede, belirli sosyal gruplara yönelik ayrılan kontenjanlar en çok konuşulan konuların başında geliyor. Yüzde 20 gibi önemli bir payın ayrıldığı genç kategorisi, 18-30 yaş arasındaki on binlerce vatandaşı umutlandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan gelen son dakika uyarısı, gençlerin başvuru şartlarını yeniden gündeme taşıdı.

500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Bakan Kurum'dan Kritik Uyarı: "Anne-Baba Evi Olan Gençler Başvuru Yapamaz!"

Bakan Kurum, gençlere ayrılan %20'lik kontenjanla ilgili yaptığı açıklamada, projeye kimlerin başvurup kimlerin başvuramayacağını net bir dille ifade etti. Kurum, özellikle 18-30 yaş aralığındaki gençlerin durumuna dikkat çekerek, bu yaş grubundaki adayların başvurusunu direkt olarak etkileyecek bir şartı vurguladı.

E-devlet TOKİ başvur: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?
E-devlet TOKİ başvur: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?

500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Bakan Kurum'un Açıklaması: "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde' değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz."

A Haber TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek dairesinde! A Haber TOKİ 500 bin sosyal konut projesi örnek dairesinde!

500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Bu açıklama, projenin "gerçek ihtiyaç sahiplerine" ulaşma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Devlet, gençlerin konut edinme sürecine destek olurken, bu imkânın ailesi hâlihazırda ev sahibi olan ve ekonomik olarak daha avantajlı konumdaki gençlere değil, gerçekten ilk kez ev sahibi olacak ve ailesi de konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermeyi amaçlıyor.

500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

18-30 Yaş Arası TOKİ Genç Başvuru Şartları Nelerdir?

Genç kategorisinden başvuruda bulunacak 18-30 yaş aralığındaki vatandaşların, kontenjandan yararlanabilmek için karşılaması gereken temel şartlar, Bakanlık tarafından detaylıca belirlenmiş durumda. İşte, gençlerin 'ilk evi'ne kavuşma yolunda dikkat etmesi gereken kritik şartlar:

Şart Başlığı Detaylı Açıklama
Yaş Sınırı 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak. (Yaklaşık olarak 10/11/1995 tarihinden sonra doğanlar)
Vatandaşlık ve Süre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.