500 bin sosyal konut projesi: MİLYONLARCA GENCİ İLGİLENDİRİYOR! TOKİ 18-30 yaş altı şartları ne? ANNE-BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?

Bu açıklama, projenin "gerçek ihtiyaç sahiplerine" ulaşma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Devlet, gençlerin konut edinme sürecine destek olurken, bu imkânın ailesi hâlihazırda ev sahibi olan ve ekonomik olarak daha avantajlı konumdaki gençlere değil, gerçekten ilk kez ev sahibi olacak ve ailesi de konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermeyi amaçlıyor.