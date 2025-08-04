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50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararının ardından ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncel durum dikkat çekiyor. 4 Ağustos 2025 itibarıyla en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankayı ve ödeme planını haberimizde detaylarıyla inceledik.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 17:05
50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

Ağustos ayı itibarıyla ihtiyaç kredisi faiz oranları arasında en uygun oran %2,99 seviyesinde bulunuyor. Bu oranı sunan bankalar arasında ING ve QNB yer alıyor. Her iki banka da 36 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki ihtiyacı karşılamak isteyen müşterilere eşit şartlarda kredi imkanı sağlıyorlar.

50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

BANKA BANKA FAİZ ORANLARI VE GERİ ÖDEME PLANLARI

İki banka da, %2,99 faiz oranı ile 36 ay vadeli, 50 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için müşterilerden aylık 2.603 TL taksit ödemesi talep ediyor. Bu ödeme planıyla, toplam geri ödeme tutarı 94.000 TL civarında oluyor. Yani, hem faiz oranı hem de toplam geri ödeme tutarı açısından oldukça avantajlı sayılıyor.

50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

Farklı bankalar ise kredi faiz oranlarını biraz daha yüksek seviyelerde tutuyor. TEB ve CEPTETEB bankaları, %3,39 faiz oranı ile 36 ay vadeli, 50 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi sunuyor. Bu durumda, aylık taksit tutarı 2.795 TL oluyor ve toplam geri ödeme yaklaşık 100.918 TL tutarında gerçekleşiyor.

50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

Öte yandan, Yapı Kredi, %4,49 faiz oranıyla aynı vadede finansman sağlıyor. Buna göre, aylık taksit 3.354 TL ve toplam geri ödeme 121.059 TL'ye ulaşmış oluyor. Bu oranlar, bankanın sunduğu diğer kredilere kıyasla daha yüksek bir maliyet anlamına geliyor.

50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

VADELİ VE ERTELEMELİ KREDİLER

Ziraat Bankası, 3 aya kadar ertelemeli ödeme seçeneğiyle, %4,99 faiz oranı ile kredi sunuyor. Bu durumda aylık taksit 3.620 TL oluyor ve toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 130.617 TL'ye yükseliyor.

VakıfBank ve Halkbank ise farklı kampanyalarla kredi imkanı sağlıyorlar. VakıfBank, yine %4,99 faiz oranı ile aylık 3.620 TL taksit tutarını öngörüyor ve toplam geri ödemeyi 130.617 TL seviyesinde tutuyor. Halkbank ise, en yüksek faiz oranı olan %5,25 ile 36 ay vadeli toplam geri ödeme 135.711 TL olabiliyor. Aylık taksit tutarı ise yaklaşık 3.762 TL civarında.