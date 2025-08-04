50 bin TL ihtiyaç kredisi... 36 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

VADELİ VE ERTELEMELİ KREDİLER

Ziraat Bankası, 3 aya kadar ertelemeli ödeme seçeneğiyle, %4,99 faiz oranı ile kredi sunuyor. Bu durumda aylık taksit 3.620 TL oluyor ve toplam geri ödeme tutarı yaklaşık 130.617 TL'ye yükseliyor.

VakıfBank ve Halkbank ise farklı kampanyalarla kredi imkanı sağlıyorlar. VakıfBank, yine %4,99 faiz oranı ile aylık 3.620 TL taksit tutarını öngörüyor ve toplam geri ödemeyi 130.617 TL seviyesinde tutuyor. Halkbank ise, en yüksek faiz oranı olan %5,25 ile 36 ay vadeli toplam geri ödeme 135.711 TL olabiliyor. Aylık taksit tutarı ise yaklaşık 3.762 TL civarında.