5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Kurban Bayramı heyecanı yaklaşırken, tatil planları yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde bu yılın arefe günü olan 5 Haziran 2025 Perşembe var. Hem çalışan kesim hem de öğrenciler için kritik bir tarih olan bu günün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.