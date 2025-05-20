5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?
Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşırken hem öğrenciler hem de çalışanlar gözlerini 2025 tatil takvimine çevirdi. Bayram öncesinde arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü özellikle yaz sezonuna erken bir başlangıç yapmak isteyen aileler için merak konusu oldu. Tatil süresini uzatmak isteyenler "5 Haziran yarım gün mü, tam gün mü tatil?" sorusuna yanıt arıyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:23