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5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Yılın ikinci büyük dini bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşırken hem öğrenciler hem de çalışanlar gözlerini 2025 tatil takvimine çevirdi. Bayram öncesinde arefe günü olan 5 Haziran Perşembe günü özellikle yaz sezonuna erken bir başlangıç yapmak isteyen aileler için merak konusu oldu. Tatil süresini uzatmak isteyenler "5 Haziran yarım gün mü, tam gün mü tatil?" sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 09:23
5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Kurban Bayramı heyecanı yaklaşırken, tatil planları yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde bu yılın arefe günü olan 5 Haziran 2025 Perşembe var. Hem çalışan kesim hem de öğrenciler için kritik bir tarih olan bu günün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu.

5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Arefe Günü Ne Zaman? Kurban Bayramı Hangi Gün Başlıyor?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Dört günlük bayram tatilinden önce gelen 5 Haziran Perşembe günü ise Arefe Günü olarak takvimde yer alıyor. Türkiye'de resmi tatil takvimine göre, arefe günleri genellikle yarım gün tatil olarak kabul ediliyor.

5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Kamu Kurumları ve Bankalar Yarım Gün Çalışacak

5 Haziran 2025 Perşembe günü, kamu kurumlarında saat 13.00'ten itibaren resmi tatil uygulanacak.

5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Sabah saatlerinde ise mesai devam edecek. Bankalar ve noterler gibi kamu hizmeti sunan birçok kurum da bu doğrultuda yarım gün açık olacak. Ancak tatilin tam güne uzatılmasına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmış değil.

5 Haziran Perşembe okullar tatil mi? Kurban Bayramı arefesi yarım gün mü, ders işlenecek mi?

Okullarda Tatil Uygulaması: Yarım Gün Bekleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullar 9 Eylül 2024'te açıldı ve 20 Haziran 2025'te kapanacak.