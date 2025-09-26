Kadraj Galeri Kadraj İkon 4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, dün akşam eşi Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan şarkıcının eski aşkları da bir kez daha gündeme geldi. 4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in özellikle 16'sında nikah masasına oturduğu ve sır gibi sakladığı ilk eşi merak edildi. Bakın Ebru Gündeş'in ilk eşi kimmiş...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:24
Geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaevine giren Ebru Gündeş, dün akşam sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşi Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Gündeş, "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan şarkıcının eski aşkları da bir kez daha gündeme geldi.

4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in özellikle 16'sında nikah masasına oturduğu ve sır gibi sakladığı ilk eşi merak edildi.

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...