4 defa nikah masasına oturdu ama ilk eşi her zaman gizemli kaldı... 16’sında evlenen Ebru Gündeş’in eski eşi bakın kim çıktı
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, dün akşam eşi Murat Özdemir ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan şarkıcının eski aşkları da bir kez daha gündeme geldi. 4 kez nikah masasına oturan Gündeş'in özellikle 16'sında nikah masasına oturduğu ve sır gibi sakladığı ilk eşi merak edildi. Bakın Ebru Gündeş'in ilk eşi kimmiş...
Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:24