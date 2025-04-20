350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu
Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da aldığı sürpriz faiz artışı kararı sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. Politika faizinin yüzde 46'ya yükseltilmesiyle birlikte bankalar da yarışa girdi. 1 ay vadeli mevduatlarda faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Peki 350 bin TL'si olan bir vatandaş 1 ayda ne kadar kazanç elde edebilir? 20 Nisan Pazar itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve güncel getiri hesaplamaları haberimizde.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:42