Kadraj Galeri Kadraj İkon 350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

350 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da aldığı sürpriz faiz artışı kararı sonrası gözler yeniden mevduat faizlerine çevrildi. Politika faizinin yüzde 46'ya yükseltilmesiyle birlikte bankalar da yarışa girdi. 1 ay vadeli mevduatlarda faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. Peki 350 bin TL'si olan bir vatandaş 1 ayda ne kadar kazanç elde edebilir? 20 Nisan Pazar itibarıyla en yüksek faiz veren bankalar ve güncel getiri hesaplamaları haberimizde.

Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:42
350 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

20 Nisan 2025 Pazar itibarıyla 350 bin TL'lik birikimini 32 gün vadeli olarak değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri için bankaların faiz teklifleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

350 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

32 FÜNLÜK MEVDUAT FAİZİ HESABI

ZİRAAT BANKASI

Vade Sonu Tutarı:360.432,87
Faiz Oranı:% 40

350 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

ING
Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 12.258,63 TL

Vade Sonu Tutar: 362.258,63 TL

350 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

DenizBank
Kaptan Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 12.780,27 TL

Vade Sonu Tutar: 362.780,27 TL

350 bin TL’nin 1 aylık faiz getirisi açıklandı! Ziraat, İş Bankası, Garanti, QNB mevduat tablosu

HSBC
Modern Hesap

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 12.780,27 TL

Vade Sonu Tutar: 362.780,27 TL