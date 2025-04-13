%30 ilave edilmişti! Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2 aylık süreç kritik! Brüt ve net rakam...

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirinde yapılan artışlar toplumu yakından ilgilendiriyor. Hem kamu çalışanları hem de emekliler için belirleyici olan bu zammın arkasında Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinden biri olan enflasyon oranı yer alıyor. Temmuz ayında yapılacak olan artışların enflasyonla nasıl şekilleneceği milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bir konu.