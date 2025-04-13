%30 ilave edilmişti! Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2 aylık süreç kritik! Brüt ve net rakam...
2025 yılının ikinci yarısı için milyonlarca memur, memur emeklisi ve SSK-Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına odaklanmış durumda. Ayrıca yılın ortasında yeniden değerlendirilmesi beklenen asgari ücret için de gözler Haziran ayında yapılacak toplantılarda olacak. Peki Temmuz zammı neye göre belirlenecek? Asgari ücret artışı nasıl şekillenecek? İşte kritik veriler ve senaryolar.
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 09:58