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3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

Yaz sıcaklarında ferahlamanın en lezzetli yolu bu tarifte saklı. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan karpuzlu frozen tarifi, hem pratikliğiyle hem de serinletici etkisiyle yaz aylarının favorisi olmaya aday. Sosfra Dergisi'nde yer alan tarifle tatlı ve sulu karpuzun ferahlığı, buzla birleşince ortaya çıkan bu içecek şeker ilavesine gerek kalmadan doğal bir serinlik sunuyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu karpuzlu frozen, sıcak havalarda hem sizi hem misafirlerinizi mutlu edecek. Peki karpuzlu soğuk içecek nasıl yapılır? İşte adım adım buz gibi karpuzlu frozen tarifi...

Giriş Tarihi: 14.05.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:15
3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

3 malzemeyle yapılan karpuzlu frozen, yaz sıcağında ferahlamanın en kolay yolu. Doğal, serinletici ve pratik bu tarifi yaz aylarının vazgeçilmezi olacak. Peki karpuzlu soğuk içecek tarifi nedir? İşte 10 dakikada hazır olan o tarif…

3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

KARPUZLU FROZEN MALZEMELERİ:

🍉2 su bardağı doğranmış dondurulmuş karpuz

🍉1 yemek kaşığı limon suyu

🍉Yarım su bardağı soğuk su (veya isteğe bağlı birkaç buz parçası)

3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

KARPUZLU FROZEN NASIL YAPILIR?

🍉Karpuzları küp küp doğrayıp dondurucuda en az 2-3 saat bekletin.

🍉Donmuş karpuzları, limon suyunu ve soğuk suyu blender'a alın.

🍉Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

✨İsteğe bağlı olarak nane yaprağı veya biraz bal ekleyebilirsiniz. Soğuk servis edin.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet