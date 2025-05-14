3 malzemeyle karpuzlu frozen tarifi! Yaz sıcağında serinleten buz gibi lezzet

Yaz sıcaklarında ferahlamanın en lezzetli yolu bu tarifte saklı. Sadece 3 malzemeyle hazırlanan karpuzlu frozen tarifi, hem pratikliğiyle hem de serinletici etkisiyle yaz aylarının favorisi olmaya aday. Sosfra Dergisi'nde yer alan tarifle tatlı ve sulu karpuzun ferahlığı, buzla birleşince ortaya çıkan bu içecek şeker ilavesine gerek kalmadan doğal bir serinlik sunuyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu karpuzlu frozen, sıcak havalarda hem sizi hem misafirlerinizi mutlu edecek. Peki karpuzlu soğuk içecek nasıl yapılır? İşte adım adım buz gibi karpuzlu frozen tarifi...