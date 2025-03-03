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3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Yaşlanma belirtilerini azaltmak ve cildi sıkılaştırmak için geliştirilen özel bir beslenme programı, yalnızca 72 saat içinde gözle görülür bir değişim sunduğunu iddia ediyor. Ünlü isimlerin de denediği bu diyet kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ciltteki şişkinliği azaltmayı, yüz hatlarını belirginleştirmeyi ve doğal bir ışıltı kazandırmayı hedefleyen bu programın en dikkat çekici özelliği somonun ana besin kaynağı olarak öne çıkması. Uygulayanlar yalnızca üç gün içinde daha genç ve dinç göründüklerini söylüyor.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:06
3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

New York Post'ta yer alan habere göre, Dermatolog Dr. Nicholas Perricone, "The Wrinkle Cure" (Kırşıklık Küre) adlı kitabında tanıttığı "Üç Günlük Beslenme Facelift" diyetiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Perricone'un iddiaları ilk başta bazı şüphelerle karşılansa da televizyon yıldızı Oprah Winfrey bu diyeti denediğinde sonuçlar herkesi şaşkına döndürdü. Sadece üç gün boyunca uygulanan bu beslenme planı gözle görülür derecede daha genç bir görünüm ve enerji artışı sağladı.

3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Cilt Sıkılaşıyor Şişlikler Azalıyor

Dr. Perricone, diyeti tasarlarken şişkinliği azaltmayı, yüz hatlarını belirginleştirmeyi ve çene hattını sıkılaştırmayı amaçladığını belirtiyor.

Bu diyette en önemli besinlerden biri somon. Perricone, günde en az iki öğün somon tüketmenin cildi sıkı ve parlak bir hale getireceğini söylüyor. Somon vücudun onarımı için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek kaliteli bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.

3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Somonda bulunan omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA, beyin, kalp, metabolizma, ruh hali ve cilt sağlığına fayda sağlıyor. Perricone, karbonhidrat ağırlıklı ve protein açısından fakir bir beslenme düzeninin, yüz hatlarının belirginliğini kaybetmesine neden olduğunu öne sürüyor.

3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Beslenme Planında Hangi Besinler Var?

Bu beslenme programında somonun yanı sıra, antioksidan bakımından zengin gıdalara da yer veriliyor. Salatalar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve meyveler diyette önemli bir yer tutuyor.