3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor
Yaşlanma belirtilerini azaltmak ve cildi sıkılaştırmak için geliştirilen özel bir beslenme programı, yalnızca 72 saat içinde gözle görülür bir değişim sunduğunu iddia ediyor. Ünlü isimlerin de denediği bu diyet kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ciltteki şişkinliği azaltmayı, yüz hatlarını belirginleştirmeyi ve doğal bir ışıltı kazandırmayı hedefleyen bu programın en dikkat çekici özelliği somonun ana besin kaynağı olarak öne çıkması. Uygulayanlar yalnızca üç gün içinde daha genç ve dinç göründüklerini söylüyor.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 12:06