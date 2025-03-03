3 günde yüz germe etkisi yaratan somon diyeti! Ciltteki şişkinliği azaltıp doğal ışıltı kazandırıyor

Cilt Sıkılaşıyor Şişlikler Azalıyor

Dr. Perricone, diyeti tasarlarken şişkinliği azaltmayı, yüz hatlarını belirginleştirmeyi ve çene hattını sıkılaştırmayı amaçladığını belirtiyor.

Bu diyette en önemli besinlerden biri somon. Perricone, günde en az iki öğün somon tüketmenin cildi sıkı ve parlak bir hale getireceğini söylüyor. Somon vücudun onarımı için gerekli olan amino asitleri içeren yüksek kaliteli bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.