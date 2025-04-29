29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL'den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...
BİM marketlerde bu hafta indirim yağmuru başlıyor! 29 Nisan Salı günü temel gıda ürünleri ve kahvaltılık malzemeler raflarda yerini alacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise tek ve çift kişilik yataklar uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektronik mutfak aletlerinden davlumbaza, televizyon çeşitlerinden kamp ürünlerine, tencere ve yemek takımlarına kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:49