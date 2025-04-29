Kadraj Galeri Kadraj İkon 29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL'den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL'den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

BİM marketlerde bu hafta indirim yağmuru başlıyor! 29 Nisan Salı günü temel gıda ürünleri ve kahvaltılık malzemeler raflarda yerini alacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise tek ve çift kişilik yataklar uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektronik mutfak aletlerinden davlumbaza, televizyon çeşitlerinden kamp ürünlerine, tencere ve yemek takımlarına kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. İşte BİM 29 Nisan - 2 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve güncel fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 29.04.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:49
29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

BİM marketlerde 29 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında bu hafta indirim yağmuru başlıyor! 29 Nisan Salı günü temel gıda ürünleri ve kahvaltılık malzemeler raflarda yerini alacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise tek ve çift kişilik yataklar uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektronik mutfak aletlerinden davlumbaza, televizyon çeşitlerinden kamp ürünlerine, tencere ve yemek takımlarına kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor.

29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

BİM AKTÜEL 29 NİSAN 2025 KATALOĞU

  1. Otat Tereyağı 1000 gr 339 TL
  2. Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 279 TL
  3. Arpacı Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 gr 329 TL
  4. Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 139,50 TL
  5. Sek Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99,50 TL
  6. İçim Tam Yağlı Yoğurt 3000 gr 119 TL
  7. Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 59,50 TL
  8. Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr 77,50 TL
  9. Sek Tam Yağlı Taze Tel Peynir 150 gr 69,50 TL
  10. Karper Yarım Yağlı Eritme Peynir 300 gr 79,50 TL
  11. Sek Kekikli Zeytinli Taze Peynir 150 gr 37,50 TL
29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...
  1. Safya Mısır Yağı 5 Litre 288,75 TL
  2. Dr. Oetker Krem Şanti 225 gr (3x75 gr) 67,50 TL
  3. Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 gr 57,50 TL
  4. Dr. Oetker Instant Maya 50 gr (5x10 gr) 27 TL
  5. Dr. Oetker Pudra Şekeri 150 gr 19,50 TL
  6. Dr. Oetker Dark Kakao 100 gr 57,50 TL
  7. Dr. Oetker Meyveli Sos 77 gr 19,50 TL
  8. Dr. Oetker Karbonat 25 gr (5x5 gr) 5,50 TL
  9. Dr. Oetker 3'lü Puding 348 gr 62,50 TL
  10. Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 gr 14,50 TL
29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...
  1. Keyifçe Antep Fıstıklı Fitil Lokum (Sade / Nar Aromalı) 69,50 TL
  2. Mega Boy Cips Çeşitleri (193–218 gr) 49,50 TL
  3. Eti Gong Parmesan Aromalı Mısır Patlağı 110 gr 42 TL
  4. Züber Nohut Cipsi (Ege Baharatlı / Ekşi Krema & Soğan) 55 gr 39,50 TL
  5. Seksüt Soğuk Kahve Latte 330 ml 35 TL
  6. Kınık Hibiskus Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL
  7. Kınık Cool Lime Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 37,50 TL
  8. Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 gr 129 TL
  9. Corny Tam Tahıl Bar (Tuzlu Karamelli) 42,50 TL
  10. Biscolata Mood Caramel Macchiato Dolgulu Bisküvi 125 gr 36,50 TL
29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

BİM AKTÜEL 2 MAYIS 2025 KATALOĞU

  1. Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL
  2. Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL
  3. Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
  4. Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL
  5. 1-S Mini E-Bike 10.900 TL
  6. TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL
  7. TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL