29 NİSAN BİM KATALOĞU: 37.50 TL’den başlayan fiyatlarla! Kuştüyü yatak, aile çadırı, uyku tulumu, sıvı yağ, taze peynir...

BİM marketlerde 29 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında bu hafta indirim yağmuru başlıyor! 29 Nisan Salı günü temel gıda ürünleri ve kahvaltılık malzemeler raflarda yerini alacak. 30 Nisan Çarşamba günü ise tek ve çift kişilik yataklar uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Elektronik mutfak aletlerinden davlumbaza, televizyon çeşitlerinden kamp ürünlerine, tencere ve yemek takımlarına kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor.