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28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

Kış aylarında yoğun yağışların etkisiyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları artışa geçti. Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı %36,6'ya ulaştı. Küresel ısınma ve azalan su kaynaklarıyla mücadele ederken, barajlardaki su seviyeleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 28 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul'un baraj doluluk oranlarına dair güncel veriler…

Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:56
28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

Bölge genelinde yağışların artmasıyla beraber İstanbul baraj doluluk oranları merak ediliyor. Yağışların yoğunlaşmasının ardından megakentteki 10 barajda toplam doluluk oranı yükselişe geçti. 28 Aralık 2024 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı %36,6 olarak kaydedildi. İşte İSKİ baraj doluluk grafiğinde son durum...

28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI | 28 Aralık 2024

Ömerli Barajı: %38,37

Darlık Barajı: %32,17

Elmalı Barajı: %77,92

Terkos Barajı: %34,23

28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

Alibey Barajı: %19,21

Büyükçekmece Barajı: %31,95

Sazlıdere Barajı: %33,93

28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

Istrancalar Barajı: %86,53

Kazandere Barajı: %48,49

Pabuçdere Barajı: %3,88

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Özellikle Istrancalar Barajı, %86,53'lük doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahipken, Pabuçdere Barajı %3,88 ile en düşük seviyede bulunuyor.

28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

GÜNCEL VERİLER İSKİ ÜZERİNDEN TAKİP EDİLEBİLİR

Baraj doluluk oranları, İSKİ'nin gün içinde belirli saatlerde yaptığı ölçümlerle yenileniyor. İlgili veriler, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor. İstanbul'un su kaynaklarındaki durumun sürdürülebilirliği için vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

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