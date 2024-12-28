28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı
Kış aylarında yoğun yağışların etkisiyle İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları artışa geçti. Megakentin su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı %36,6'ya ulaştı. Küresel ısınma ve azalan su kaynaklarıyla mücadele ederken, barajlardaki su seviyeleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte 28 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul'un baraj doluluk oranlarına dair güncel veriler…
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:56