28 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ tek tek açıkladı

Istrancalar Barajı: %86,53

Kazandere Barajı: %48,49

Pabuçdere Barajı: %3,88

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Özellikle Istrancalar Barajı, %86,53'lük doluluk oranıyla en yüksek seviyeye sahipken, Pabuçdere Barajı %3,88 ile en düşük seviyede bulunuyor.