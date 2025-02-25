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25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları 25 Şubat 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, taşımacılıktan bireysel araç kullanımına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:57
25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları haftanın ilk günü itibarıyla güncellendi. Motorine 1 lira 45 kuruşluk zam yapılırken, benzinde ise şimdilik fiyat değişikliği olmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

Motorine Zam Geldi! Benzinde Değişiklik Yok

25 Şubat 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 45 kuruşluk zam geldi. Zam pompaya yansırken, benzin fiyatlarında şu an için herhangi bir değişiklik yapılmadı.

25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

LPG fiyatlarında ise bazı bölgelerde küçük çaplı artışlar gözlemlendi. Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

İstanbul Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda:

  • Benzin: 46.43 TL
  • Motorin: 48.00 TL
  • LPG: 27.59 TL
25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?

İstanbul Anadolu Yakası'nda:

  • Benzin: 46.28 TL
  • Motorin: 47.89 TL
  • LPG: 26.99 TL