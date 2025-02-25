25 Şubat Salı Akaryakıt fiyatları | 1 Litre benzin, motorin ne kadar oldu? Zam veya indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları 25 Şubat 2025 itibarıyla yeniden güncellendi. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansırken benzin fiyatlarında değişiklik olmadı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vatandaşlar güncellenen fiyatları yakından takip ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, taşımacılıktan bireysel araç kullanımına kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. İşte büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:57