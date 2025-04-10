22 Nisan Salı yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça vatandaşların gündeminde bir soru var. Kamu kurumları, okullar, sağlık kuruluşları ve bankaların çalışma düzeni merak konusu olurken "22 Nisan yarım gün mü?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık? İşte konuyla ilgili açıklamalar.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:39