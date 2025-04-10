22 Nisan Salı yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayramlarından biri olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında bu anlamlı gün Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda. Bu tarihte kamu kurumları, okullar, bankalar ve noterler kapalı olacak.