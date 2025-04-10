Kadraj Galeri Kadraj İkon 22 Nisan Salı yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

22 Nisan Salı yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça vatandaşların gündeminde bir soru var. Kamu kurumları, okullar, sağlık kuruluşları ve bankaların çalışma düzeni merak konusu olurken "22 Nisan yarım gün mü?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık? İşte konuyla ilgili açıklamalar.

Giriş Tarihi: 10.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:39
22 Nisan yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayramlarından biri olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında bu anlamlı gün Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak ilan edilmiş durumda. Bu tarihte kamu kurumları, okullar, bankalar ve noterler kapalı olacak.

22 Nisan yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. 22 Nisan'da tüm kamu kurumları normal çalışma düzeninde faaliyetlerini sürdürecek.

22 Nisan yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

Arefe günleri sadece Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yarım gün tatil oluyor.

22 Nisan Salı günü okullar, üniversiteler, eczaneler, noterler, kargo firmaları, özel-kamu bankaları ve diğer tüm işletmeler açık olacak. 23 Nisan Çarşamba günü ise resmi tatil olduğundan bu kurumlar kapalı olacak.

22 Nisan yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı - ÇARŞAMBA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

22 Nisan yarım gün mü? 22-23 Nisan okullar, resmi kurumlar, bankalar, hastaneler açık mı, yarım gün mü açık?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI