2025 YKS başvuruları uzatılacak mı? ÖSYM YKS (AYT-TYT) geç başvurular ne zaman? Üniversite sınav takvimi
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için başvuru tarihleri sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabiliyor. Peki YKS başvuruları uzatılacak mı? ÖSYM YKS geç başvurular ne zaman? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:20