2025 YKS başvuruları uzatılacak mı? ÖSYM YKS (AYT-TYT) geç başvurular ne zaman? Üniversite sınav takvimi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci sona ermek üzere! ÖSYM'nin belirlediği takvime göre adaylar başvurularını tamamlamak için son günlerini yaşıyor. Peki YKS başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte adayların bilmesi gereken tüm detaylar.