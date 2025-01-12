2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 2025 Sosyal Konut Projesi ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için büyük bir umut kapısı aralıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için planlanan proje, başvuru süreciyle ilgili detayların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen milyonları harekete geçirdi. İşte projeye dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 13:46