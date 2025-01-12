2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 2025 Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, proje başvuru süreciyle ilgili detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılması beklenen başvurular için şimdiden hazırlıklara koyuldu.