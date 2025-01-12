Kadraj Galeri Kadraj İkon 2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek 2025 Sosyal Konut Projesi ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için büyük bir umut kapısı aralıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için planlanan proje, başvuru süreciyle ilgili detayların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen milyonları harekete geçirdi. İşte projeye dair merak edilenler.

Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 13:46
2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 2025 Sosyal Konut Projesi, dar ve orta gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, proje başvuru süreciyle ilgili detaylar yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ile e-Devlet üzerinden yapılması beklenen başvurular için şimdiden hazırlıklara koyuldu.

2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Müjdesi
Başkan Erdoğan AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada sosyal konut projelerinin 2024 ve 2025'te hız kazanacağını belirtti.

2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Erdoğan konut ve kira fiyatlarının enflasyon ve hayat pahalılığı algısına doğrudan etkisi olduğunu vurgulayarak bu sorunu çözmek için yeni adımlar atılacağını ifade etti.

2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Başkan Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları, 1+1 gibi... Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız.

2025 sosyal konut başvuru ekranı | TOKİ e-Devlet sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?

Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.